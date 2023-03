Subaru postavilo dvanáctiválcový boxer pro formuli 1, ale totálně selhalo. Všechno zlé mohlo být k něčemu dobré

Věděli jste, že Subaru koketovalo ve formuli 1 s plochým dvanáctiválcem? Pravda je, že se tím moc nechlubí, ale nebýt toho, kdo ví, jestli by to zkusilo v rally, kde je fenoménem.

Japonskou značku Subaru si v kontextu motoristického sportu ihned spojíme s rally. Jenže zjištění, že pro schopné závodní stroje automobilce stačí zajít do vlastního showroomu, předcházela bolestivá zkušenost.

V osmdesátých letech zažívalo Japonsko ekonomickou a průmyslovou expanzi a rostoucí zisky umožňovaly automobilkám vrhat se do nových projektů v podobě modelů i sportovních disciplín. Subaru samozřejmě také chtělo ukázat schopnost svých inženýrů a rozhodlo se zamířit rovnou do královny motorsportu – formule 1.

Vstup nechtělo nijak podcenit, proto navázalo spolupráci s Motori Moderni, v jehož čele stál špičkový konstruktér Carlo Chiti, který úspěšně navrhoval motory pro Alfu Romeo. Ten sice po změně pravidel pro sezónu 1990, kdy F1 přecházela z přeplňovaných na atmosférické motory, obracel zrak k vidlicovým dvanáctiválcům, ale když přišla zakázka od Subaru na navržení plochého dvanáctiválce, nadšeně souhlasil.

Subaru s plochým motorem mělo tradici a na trhu obecně byly čtyř- i šestiválce, takže vidina většího derivátu byla lákavá. Navíc nízká konstrukce vedla k myšlence snížení těžiště monopostu. Místo toho byl celý projekt obrovským propadákem a zklamáním, což naznačilo už květnové předsezónní testování roku 1989.

Motor s rozvodem DOHC a objemem 3,5 litru byl ve srovnání s konkurenčními jednotkami o 113 kg těžší a s výkonem cca 550 koní ztrácel na špičky startovního roštu také skoro 100 koní. Navíc konstrukce boxeru měla jiné nároky na přívod vzduchu, takže změnami prošly karoserie i šasi monopostu Coloni C3B navrženým Christianem Vanderpleynem.

Místo centrálního tunelu nad hlavou pilota vyrostly dva sací šnorchly na bocích. Původní sací otvory integrované do podvozku také pozbyly smysl, takže vedle větší hmotnosti a snížení výkonu vůz ztratil i na přilnavosti. Po osmi neúspěšných pokusech se kvalifikovat do nadcházející sezóny to Subaru vzdalo a Coloni spolu s Motori Moderni se vrátili k vidlicovému osmiválci Cosworth z předešlého roku. Ten se sice podařilo naladit, ale inženýři celkově ztratili rok vývoje a stejně tak čas stáje Minardi, která se testování účastnila.

Jenže když se v plochém dvanáctiválci utopilo tolik úsilí a peněz, Subaru neúspěch ve formuli 1 neodradil a hledal příležitost jinde. Další naděje svitla v šampionátu FIA Skupiny C, odkud kvůli změně pravidel odešla řada dodavatelů. Pomocnou ruku zprvu přijal Giorgio Stirano, zakladatel Alba Engineering, ale vůz ve výsledku trápily stejné problémy jako monopost F1 a na okruhu ve Spa ztrácel za vedoucími rivaly během závodu i půl minuty. To byl poslední pokus uplatnit dvanáctiválcový boxer na závodní dráze.

Souběžně s aktivitami v motorsportu probíhala jednání ohledně uplatnění motoru na běžných silnicích. Zájem projevili Both Dome, konstruktér extravagantního vozu Zero a Christian von Koenigsegg, kterého není třeba blíže představovat.

Poprvé se plochý dvanáctiválec objevil v prototypu Jiotto Caspita studia Jiotto Design na tokijském autosalonu roku 1989. Vývoj prototypu byl rekordní, protože začal o pouhý rok dříve. Jenže jakmile Subaru ukončilo nezdařené aktivity v F1, Jiotto Design přišel o dodavatele motorů a projekt tím skončil.

Veškerá dokumentace i výrobní nástroje putovaly do dražby, kde je koupil Christian von Koenigsegg. Ten plochý dvanáctiválec se zvětšeným objemem na 3,8 litru použil v předsériových prototypech CC, ale nakonec výrobu vyhodnotil jako příliš náročnou. Místo toho se pustil do výroby vlastní V8 o objemu 4,6 litru vycházející ze základu od Fordu.

Se tříletým odstupem od fiaska ve F1 to Subaru zkusilo s Imprezou v Rally. A to už je zcela jiný příběh plný úspěchů a nové image pro značku.