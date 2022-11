Subaru oznamuje nové SUV do města. Roztomilý Rex je příbuzný s Daihatsu a do Evropy se bohužel nechystá

Pouze předokolka a pouze tříválec, ale u čtyřmetrového SUV vlastně nic víc nemusí být potřeba.

Kei car, to jsou ta malá rozkošná autíčka z Japonska s roztomile malými motory, která se dále dělí do dalších kategorií, aby uspokojila širokou škálu zákazníků. Existují jako hatchbacky, minivany i náklaďáky, tedy spíš náklaďáčky. Subaru nyní vzkříšilo jméno svého slavného kei car Rex, který brázdil silnice od 70. do 90. let. Novinka už ale není tak úplně kei car, ale je zástupcem kategorie malých městských SUV.

Tohle auto nicméně nebylo vyvinuto od základu, v podstatě se jedná o přeznačkované vozy Daihatsu Rocky, Toyota Raize nebo Perodua Ativa, kterému byla dána vizáž Subaru, konkrétně vypadá nový Rex jako aktuální Forester vypraný na devadesát stupňů. Konkrétně má Rex 3995 mm na délku, 1695 mm na šířku a 1620 mm na výšku při rozvoru 2525 mm.

Nabídka motorů je omezena na jednu jednotku, kterou je tříválcová dvanáctistovka o výkonu 60 kW (82 koní) a disponující točivým momentem 105 N.m. Motor posílá výkon výhradně na přední kola přes převodovku CVT se sedmi simulovanými stupni. Třeba Daihatsu Rocky nicméně nabízí i přeplňovaný litrový motor s hybridní technologií a také pohon všech kol. Subaru se to (zatím?) netýká.

Výbavy jsou dvě, základní G má šestnáctky a 7palcový infotainment, vyšší Z má sedmnáctky, 9palcový infotainment, červené prošívání sedadel a přístrojovky nebo Full-LED přední světlomety a mlhovky. Rex má šest airbagů, monitorování slepých úhlů nebo varování před projíždějícími vozy při couvání. Základní výbava je v přepočtu za 300.000 Kč.