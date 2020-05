Subaru Outback v ČR dostalo speciální edici Limited. 150 kusů bude muset stačit

V pořadí již šestá generace Subaru Outback se představila loni v dubnu na autosalonu v New Yorku, na českém trhu o ní ale zatím není vidu ani slechu. Tuzemské zastoupení stále prodává pátou generaci modelu představenou v roce 2015, a přestože to bylo letos na jaře už pět let, co první kusy dorazily do motoristických redakcí za účelem redakčních testů, nemůžu říct, že by outback nějak výrazně zestárnul. Subaru totiž své modely v průběhu jejich života pravidelně modernizuje a aktuální verzi modelového roku 2020 připravilo i speciální verzi Limited.

Akční edice Limited je v česku omezena počtem 150 kusů, což se může zdát jako málo, Subaru ale zároveň není značkou, která by u nás prodávala tisíc aut ročně. Třeba loni v prosinci zástupci Subaru předpokládali, že u nás letos prodají asi 900 vozů. Zatímco dříve se outback prodával s dvojicí motorů, dnes je v nabídce jediný, a sice benzinový s objemem 2,5 litru a výkonem 129 kW. Zda je to hodně, málo, nebo tak akorát, zjistíme už brzy v redakčním testu, ještě před ním ale nebude od věci si novou limitku představit.

Outback Limited vychází z linie Executive, která představuje vrchol celé nabídky. Na rozdíl od jiných značek Subaru nehraje na volitelnou doplňkovou výbavu, ale veškeré prvky rozděluje do pevně daných linií a připlatit si můžete nanejvýš za lak karoserie (12.000 Kč). Zatímco Outback Executive vychází na 1.130.000 Kč, Limited stojí 1.065.000 Kč, což znamená, že výrobce zredukoval standardní výbavu. Konkrétně se bavíme o audiu Harman Kardon a střešním oknu, které Limited nemá a ani mít nemůže.

Ve výčtu novinek edice Limited české zastoupení Subaru nešetří slovem „speciální“. Vůz dostal potahy sedadel v provedení Ultrasuede, tmavě stříbrné dekorativní panely na dveřích a přístrojovce, tmavě šedá 18palcová litá kola, tmavou mřížku chladiče, vnější kliky s chromovaným dekorem či plastovou ochranu nárazníků ve stříbrném provedení.

Ve standardní výbavě je snad všechno, na co si běžně vzpomenete. Namátkou třeba navigace, infotainment s 8palcovým dotykovým displejem, elektricky nastavitelná přední sedadla, elektricky ovládané víko kufru, vyhřívaný volant a sedadla vpředu i vzadu, konektivita Android Auto a Apple CarPlay, zadní parkovací kamera, adaptivní tempomat či systém podpory řidiče EyeSight s dvojicí stereokamer za čelním sklem.

Na fotkách v galerii vidíte modrošedý vůz, který se brzy objeví v našem testu, verze Limited je ale jinak dostupá ve všech běžných lacích karoserie. Outback Limited přichází ani ne rok po Outbacku Special Edition, který se vyznačoval bohatou výbavou a zelenými detaily karoserie. V Česku byl dostupný za cenu 1.015.000 Kč.