Radosti Civilní chování na silnici Terénní schopnosti téměř seriozního offroadu Uživatelsky přívětivý a praktický vnitřek Starosti Spotřeba okolo 10 litrů na sto Navzdory zlepšení vnitřek nestojí za milion 9 /10

Subaru nemá na starém kontinentu zrovna na růžích ustláno. Emisní výpalní svinstvo pronásleduje jeho vozy s pořádnými motory, ale díky bohu tu stále jsou, zatím co jiné automobilky to napůl nebo již kompletně zabalily. Evropský trh je pro japonskou značku z hlediska prodejů marginální, vloni zde například prodalo necelých dvacet tisíc vozů, přičemž na americkém trhu prodává měsíčně dva až třikrát tolik. Ale i tak nám tu svá auta prodává – žádné utíkání z boje.

Kvůli motoru netruchlete

Nejnovější Subaru Outback stojí na platformě SGP (Subaru Global Platform), kterou značka v současnosti využívá u všech svých modelů vyjma BRZ. Ta samozřejmě slibuje nárůst tuhosti ve všech ohledech a tudíž lepší bezpečí i jízdní vlastnosti. Vpředu má zavěšení McPherson, vzadu víceprvek. Zatímco v USA ho seženete s přeplňovaným motorem 2.4 o výkonu 194 kW (264 k) a 376 N.m, Evropa se musí spokojit s atmosférickým čtyřválcem 2.5 se 124 kW a 252 N.m. Ten vychází z motoru starší generace, byl však z 90 procent přepracován a také dostal filtr pevných částic.

TEST Subaru Forester 2.0ie-S ES Sport: Pozor, vezu rybičky!

Oproti minulé generaci se Outback mírně zvětšil – délka narostla o 50 mm, šířka o 35 mm, rozvor zůstal stejný. V reálu jde o skutečně impozantní stroj se světlou výškou 213 milimetrů (+ 13 mm proti staré verzi), který svým mohutným oplastováním ve spodní části karoserie a okolo blatníků dává najevo, že se nestydí ušpinit. Z designového hlediska jde o lehký remix stylu předchozí generace, z dálky si je můžete klidně splést, nicméně detaily působí propracovaněji a hodnotněji.

Ale teď to nejdůležitější: jezdí tak, jak od Subaru čekáte. Nadstandardní světlá výška v zatáčkách nepřináší výraznější náklony (stará generace se údajně nakláněla dvakrát tolik) a zdatně si vede také při silnějším bočním větru. Osmnáctipalcová kola obutá do pneumatik s rozumným profilem 60 se na nerovnostech stačí vracet k asfaltu, nedoskakují ani nebouchají. V zákrutě se vůz lehce nakloní na přední vnější kolo, ale z oblouku neutíká – na výjezdu mu můžete pomoci plynem a kýžený efekt utažení zatáčky se hned dostaví. Ne že by tedy velké kombi na chůdách budilo v řidiči nějaké závodnické vášně, svižné tempo si musíte vybojovat a udržet, ale je cítit, že to není hlavní účel outbacku.

Subaru v reklamě vzpomíná na ikonické modely a vítá Outback v šesté generaci

Kdepak, tím je na poměry nazvedaných kombi skvělá kombinace cestovních a terénních vlastností. V okreskových rychlostech se nese nad asfaltem velmi tiše, na dálnici občas zašumí aerodynamický hluk, ale neupadnou vám z něj uši. Pokud chcete po atmosférickém motoru rapidní zrychlení, při nájezdu na dálnici nebo předjíždění je nutné dát mu řádně napít, jinak se ale drží v nižším spektru otáčkoměru.

Mimo asfalt se nemusíte bát hlubokých vyjetých kolejí ani bahna, rochnění outback zvládne bez škobrtnutí nebo uvíznutí i bez terénních pneumatik. Velké nájezdové úhly i ten přechodový pak zaručují, že se jen tak někde nezaseknete. Nejen v terénu oceníte užitečnou vychytávku ve formě ostřikovače zadní kamery. V divočině si můžete zapnout režim X-Mode s dvěma nastaveními sníh/štěrk a hluboký sníh/bláto, ale jsem si jist, že v drtivé většině případů vše obstará mechanika místo upraveného ladění elektroniky.

Za volantem raritního Subaru Legacy RS-RA: První jasná hvězda soutěžního kultu

Ano, mechanika. Nový outback vám přijde jako auto ze staré školy v tom dobrém slova smyslu. Dobře dávkovatelné brzdy (poprvé s elektrickým posilovačem), zpětná vazba od podvozku, čitelné přenosy hmoty v příčném i podélném směru... Jak jsme si řekli už dříve, sportovně zábavní ambice nemá, ale řidičský určitě je. Z provozního hlediska může někdo považovat za zádrhel spotřebu, která běžně osciluje okolo deseti litrů. Na druhou stranu, pod kapotou máte solidní atmosférické železo a ne nějaké neduživé chrastítko.