Subaru má pro rok 2021 jedinou novinku. V Evropě zůstává i přes vysokou pokutu

V Evropě byste (snad jen s výjimkou Tesly) pravděpodobně nenašli automobilku, pro niž by nástup přísnějších emisních norem nepředstavoval jediný problém. Ve velkém se rozmohla elektrifikace, škrtají se „nepohodlné“ motory a ruku v ruce s tím jde i nezastavitelné zdražování. Do čím dál vyšších cen nových aut se promítají náklady na vývoj čistějších agregátů a samozřejmě emisní pokuty za nadlimitní produkci emisí.

Od příštího roku by měly průměrné emise reálně prodaných nových aut v EU klesnout na hodnotu 95 gramů CO 2 , což je ale za současných okolností nesplnitelné. Za každý nadlimitní gram emisí výrobci zaplatí pokutu ve výši 95 eur, což je k dnešnímu dni asi 2540 Kč. Mitsubishi zareagovalo poměrně radikálně: ukončilo vývoj evropských specifikací svých modelů a po ukončení jejich životního cyklu se stáhne z Evropy.

Něco takového bychom mohli čekat i od Subaru, pro nějž evropský trh není prioritní. V Evropě se ale chce udržet i proto, že zde má široké zastoupení fanoušků. Subaru v posledním roce elektrifikovalo polovinu své modelové nabídky (motor e-Boxer je aktuálně v modelech Forester, XV a Impreza), setrvání v Evropě se však neobejde beze ztrát. Na konci letošního roku bude ukončen prodej modelů Levorg a BRZ a dealeři budou těžit ze skladových zásob (pro určitý počet skladovek se vztahuje výjimka), na nichž je, pro národ chalupářů možná trochu překvapivě, lépe sporťák BRZ.

O tom, že Subaru BRZ dorazilo na český trh ve finální edici, jsme informovali už dříve. České zastoupení Subaru v předstihu objednalo 43 kusů Final Edition, které plánuje prodat v průběhu letošního a příštího roku. Z původně plánovaných 250 kusů do Evropy nakonec dorazí jen 157 kusů, což Česko v rámci Evropy řadí na špici žebříčku.

Model BRZ se u nás prodává jako housky na krámě (od roku 2014 se u nás prodalo 314 kusů, trend Evropy je 600 kusů za rok), je to ale právě on, který se výrazně založil o nesplnění limitu CO 2 . Aby Subaru neplatilo pokuty za nadlimitní emise, muselo splnit limit 121,6 gramů CO 2 , realita v roce 2019 však činila 164 gramů. I kdyby Subaru v Evropě prodávalo jen vozy s motory e-Boxer, limit by nesplnilo, a za to mu hrozí pokuta ve výši zhruba 112 milionů eur (asi 2,9 miliardy Kč). Ani taková pálka ale není překážkou v dalším evropském tažení.

V příštím roce Subaru uvede na český trh jediný model, ale zato ten největší - Outback. Výroba vozů pro náš trh měla původně začít v listopadu letošního roku a první kusy se u nás měly objevit v únoru, všechno se ale nakonec posunulo zhruba o čtvrt roku a s novým outbackem se svezeme nejdříve v květnu. Ani tento model se nevyhne elektrifikaci, podle informaci českého zastoupení Subaru se však nebude jednat o jedinou možnost.

Nový outback dorazí na český trh dva roky po jeho oficiálním představení, což by nás ale vzhledem k situaci ohledně modelu Levorg nemělo nějak zvlášť překvapovat. Vzhledem k tomu, že Subaru Outback šesté generace sdílí technický základ s novou imprezou, lze v Evropě očekávat dvoulitrový hybridní motor e-Boxer. Subaru však zároveň uvádí, že je platforma připravena i na širší možnosti elektrifikace.

Vzhledem k tomu, jak je outback velké a těžké auto, by se nabízel plug-in hybrid, ten by však z ekonomického hlediska dával největší smysl v modelech Forester a XV. Právě ty jsou totiž páteří nabídky Subaru v Evropě. Asi nejméně „pohodlným“ modelem Subaru u nás je Levorg. Moc se neprodává, má vysoké emise a atmosférický motor místo původního turba mu moc nesedí. V Japonsku už byl představen nástupce, zatím se však neví, zda dorazí i k nám. Podobné je to i s kupé BRZ. Druhá generace vznikne, ale jestli se dostane do Evropy, zatím nikdo nedokáže s určitostí říci.