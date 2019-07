Subaru Levorg je auto, které přitahuje ty nadšence do řízení, kteří se chtějí svižně projet a cítit chování auta, ale o vysoký výkon jim až tak nejde. Sportovně laděný kombík měl při svém uvedení na trh perfektní vlastnosti, dané naddimenzovaným podvozkem i turbomotorem 1.6 GT-S s výkonem 125 kW (170 koní). A ano, měli jsme ho rádi.

S faceliftem ale přišla změna. Boxer turbo je pryč a místo něj nastoupil atmosférický dvoulitr se 110 kW (150 koní), který už nepotřebuje charakteristický průduch v kapotě.

Důvodem jsou emisní normy, kvůli kterým by bylo potřeba přeplňovaný motor poupravit. A to by se nemuselo finančně vyplatit. Ostatně ze stejného důvodu přišel Forester o přeplňovanou benzinovou verzi XT a WRX STI skončilo úplně. Namísto toho se sáhlo po připravené dvoulitrové jednotce z Foresteru. Symetrický pohon všech čtyř kol a převodovka CVT samozřejmě zůstávají.

Ceny nového Subaru Levorg začínají na částce 700.000 Kč ve vstupní výbavě Trend, což je o 25 tisíc méně, než kolik si Subaru řeklo za původní model (při prvním uvedení na český trh v roce 2015 stálo dokonce 759.000 Kč). Ve výbavě nechybí 17palcová kola, dvouzónová klimatizace, 7palcový infotainment, bluetooth, asistent pro jízdu v pruzích nebo adaptivní tempomat. Na základní výbavu slušné.

Vyšší výbava Active za příplatek 80.000 Kč přidává aktivní natáčecí Bi-LED světlomety, přední LED mlhovky, bezklíčové odemykání a startování, parkovací kameru, systém pro detekci vozu v mrtvém úhlu nebo automatická potkávací světla.

Nejvyšší výbava Executive za 880.000 Kč přináší některé výlučné prvky, jako jsou 18palcová kola, navigaci, hliníkové sportovní pedály, elektricky nastavitelná sedadla v osmi směrech, chytré vnitřní zpětné zrcátko nebo větší brzdy. U všech výbav pak platí pravidlo, že si můžete připlatit pouze za jiný lak. Stojí rozumných 12.000 Kč.

Foto: Facebook Subaru CZ