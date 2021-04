Japonská automobilka Subaru vyrábí sedan Legacy od roku 1989. V době uvedení na trh byl vůz vlajkovou lodí, který si to měl na severoamerickém trhu rozdat s Toyotou Camry či Hondou Accord. Pro zákazníky měl připravenou možnost pohonu všech kol a motor typu boxer. Ani výbavou na tom vůbec nebyl zle. Mohl mít klimatizaci, výškově nastavitelný volant či vzduchový podvozek, který v rychlostech nad 80 km/h přikrčil karoserii k zemi.

To bychom měli základní příběh vozu, ale jak se dostal k rallye? Automobilka Subaru se těchto náročných soutěží účastnila již od počátku osmdesátých let s modelem Leone. Nezávodila však pravidelně a nejlepšího výsledku tehdy dosáhl Possum Bourne, když na Novém Zélandě vybojoval třetí místo.

Píše se rok 1988 a automobilka zakládá divizi Subaru Tecnica International, která bere pod svá křídla veškeré aktivity v motorsportu. První úkol byl připravit model Legacy ve verzi RS na sérii několika propagačních úkolů, které zákazníkům a konkurentům ukážou, že Subaru je třeba brát opravdu vážně. Verze RS byla vrcholem nabídky napěchovaná výbavou s přeplňovaným motorem, který dosahoval výkonu 220 koní.

Divize STi dala motoru kované písty, zesílené ojnice, vyladila setrvačník, spojku, klikovou hřídel, zdvojnásobila účinnost chlazení, vylepšila zavěšení a zrychlila převod řízení.

Tři takto upravené vozy se v lednu roku 1989 postavily na dráhu testovacího centra v Arizoně. Na okruhu dlouhém devět kilometrů celý ansámbl STi se 24 jezdci drtil vozy do té doby, dokud nenajely 100.000 kilometrů. Trvalo to osmnáct a půl dne a stavělo se po dvou hodinách na dotankování, případně výměnu řidičů či oleje. Průměrná rychlost činila 223,34 km/h, a kdyby nepršelo, což v Arizoně není běžné, mohl být výsledek ještě lepší. Trvalo to patnáct let, než Mercedes-Benz rekord Subaru překonal.

Zmlsaná úspěchem se divize STi rozhodla postavit sto kusů verze RA (Record Attempt), známé také jako Type A, pro zákazníky, po dvaceti kusech měsíčně. Všechny vozy byly pouze v bílé barvě jako pocta prvnímu kousku, který při vytrvalostním rekordu protl cílovou pásku. Zákaznické vozy byly proti těm rekordním téměř beze změn. Dostaly navíc ještě tužší podvozek a sportovní volant Momo Cobra. Vzhledově se vůz od ostatních lišil pouze označením RA a nálepkami STi na dveřích. Chyběla ale převodovka s kratšími poměry, aby byla jízda přívětivější pro běžné řidiče na každodenní jezdění. Kratší převodovka se ale do vozu dostala s modelem Type B a celkově vznikly ještě další dvě verze, které navázaly na úspěch prvního RA.

Subaru si získalo jméno a navždy se zapsalo tímto činem do historie jako automobilka, která dělá auta pro nadšené řidiče. Ostatně stejně funguje i do dnešního dne. Ještě důležitější ale bylo, že si Subaru uvědomilo potenciál výchozího modelu v motorsportu. Vznikl tak typ RS-R Type A, což byla odlehčená verze původního RS s lepšími pružinami a tlumiči, sportovním volantem Momo a pneumatikami Advan Grova. Toto byl základní vůz pro motorsport, který odkojil několik slavných jmen, mezi něž patří třeba Markku Alén, Ari Vatanen či Colin McRae.

Závodní vůz doladěný společností Prodrive nastoupil do skupiny A v sezoně roku 1990. Colin McRae vyhrál s vozem britskou rallye v letech 1991 a 1992. V druhém roce se však Subaru zúčastnilo pouze sedmi ze čtrnácti závodů, především těch na šotolině, kde dokazovalo své schopnosti a získávalo si jméno. Přelomový byl rok 1993, a to nejen kvůli prvnímu vítězství při etapě na Novém Zélandu, ke kterému Legacy dovedl McRae, ale hlavně díky novému sponzorovi. Tím se stal britský výrobce cigaret State Express 555 (vzpomeňte si, že právě v Anglii vyhrálo Subaru předchozí dva ročníky).

Krabičky cigaret hlavního sponzora byly modré se zlatými nápisy. Jeden z nejslavnějších závodních polepů byl na světě. V té samé sezoně nasadilo Subaru na finskou rallye nový model, Imprezu. Říká se, že první závodní impreza vznikla transplantací dílů z modelu RS-R a jeho derivátů. To už je ale jiný příběh. Impreza nicméně byla pro Subaru stejně důležitá jako legacy. To totiž bylo moc těžké a velké, však to také byla vlajková loď. Impreza byla kratší, lehčí a akčnější. Dokonce tak akční, že s ní Subaru získalo tři tituly konstruktérů.

Když u Subaru Legacy RS-RA jeho majitele stojím, ještě informaci o limitované edici sta kusů nemám. Po fotografování a krátkém seznámení usedám za volant. Sedadla STi pevně obejmou tělo a sedí se nízko, volant Momo krásně padne do ruky a řadicí páka je přesně na dosah ruky. Když tohle auto někdo navrhoval, prostě u toho opravdu přemýšlel. Motor boxer zlověstně vrčí a spojka jde překvapivě hladce. Jen s řazením se peru, jde hodně ztuha a spíše než řazení připomíná natahování pistole. Už po pár metrech mi tahle metafora dává smysl, protože toto unikátní legacy je jako zbraň. Otáčky rostou, zvuk přidává na intenzitě a já čekám kopanec od turbodmychadla.

Žádný výrazně citelný přechod tu ale není, motorová jednotka svým projevem připomíná spíše kompresorové přeplňování. Za ramena mě směrem dozadu tahá postupně a neškube. První zatáčka nicméně odhaluje velký nedostatek, příliš pomalé řízení. Na rychlých serpentinách aby si člověk ruce ukroutil. Ještě že mají auta z osmdesátek tak tenké přední sloupky, přes které se bez problému kouká do zatáček a máte tak na všechno víc času.

V zadku cítím každý kamínek a auto dává o všem okamžitě vědět. Brzdy jsou účinné, ale zase ne jedovaté. Celé auto je na řidiče tak hodné, že otázkou není, zdali ho dokážete dostat na limit, ale kdy ho na ten limit dostanete. To už by ale byl moc velký risk na autě, kterého bylo jen sto kusů, majitel na něm strávil půl roku práce a jeho hodnota míří k milionu korun. Bylo krásné připomenout si tyto natahovací hodinky v dnešním světě digitálek, ale přišel čas vrátit se do reality, nebo mi nevystačí ani tento časopis.

Subaru Legacy RS-RA: Základní technická data Motor EJ20, řadový přeplňovaný čtyřválcový boxer Zdvihový objem [cm3] 1994 Rozvod DOHC Kompresní poměr 8,5:1 Největší výkon [kW/min-1] 162/6400 Největší točivý moment [Nm/min-1] 269,7/4000 Převodovka 5M Délka x šírka x výška [mm] 4510 x 1690 x 1395 Rozvor [mm] 2580 Objem nádrže [l] 60

