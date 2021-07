Subaru láká na nové WRX. Prý bude dechberoucí, u nás ho ale radši nečekejte

V Evropě jsme vrcholnému WRX STI zamávali na rozloučenou v roce 2018 a návrat legendárního modelu z portfolia Subaru na starý kontinent je stále v nedohlednu. Teď už ovšem japonská automobilka láká na novou generaci WRX. Jediná potemnělá fotografie ukazuje siluetu sportovního sedanu s typickým otvorem přístupu vzduchu na kapotě.

K upoutávce nedodává značka žádné konkrétní informace kromě toho, že bude novinka „dechberoucí“ a rovněž „výkonná, agilní a kompletně přepracovaná“. Spíše než další rozsáhlou modernizací dosavadního základu by tedy mělo Subaru zaujmout novou technikou. Po stránce designu se očekává inspirace ve starším konceptu Viziv Performance (v galerii).

Uvedení nového WRX, natož v nejostřejší variantě STI, na trhu Evropu bychom však příliš nevyhlíželi. Ostatně na novinku taky láká americké zastoupení automobilky, kde se WRX i ve verzi STI stále ještě prodává. Na starém kontinentu byl model dříve ukončen kvůli emisním normám.

V Evropě sice Subaru zůstává, tento trh však pro automobilku není klíčový. A přestože zatím nechce kompletně skočit na trend elektromobility, soustředění na pozvolnou elektrifikaci modelové nabídky je u nás samozřejmé včetně příchodu plně elektrického SUV. Stále tak zůstávají naděje, že by ikona WRX STI zažila na evropském trhu comeback alespoň jako hybrid.

„Stále nechceme věřit tomu, že by se Subaru na evropský trh nevrátilo s legendárním modelem, který mu pomohl postavit jméno nejen na zdejším trhu. Stále věříme, že WRX STI, populární ‚estéíčko', do Evropy opět dorazí, i když třeba s některým z alternativních pohonů. A proto i to loučení bereme jako dočasné a nikoli nenávratné,“ komentovalo v roce 2018 české zastoupení Subaru odchod modelu z nabídky.