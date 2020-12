Přední sedadla jsou krásná, široká a můžu potvrdit, že na dlouhých cestách se v nich hoví hezky. Jedna věc mě na nich ale štve – vržou! Tedy ne samotná konstrukce, ale kůže na vnějších stranách bočnic sedáků, která se tře o plastové obložení. Řešení existuje: stačí mezi kůži a plast dát kus látky. Hezky to ale vypadat nebude.

Během testování jsem si snažil přijít na to, co bych na palubě kompaktu mohl ještě vůbec potřebovat. Leda tak vyhřívaný volant, jinak je tu vše. Interiér je kvalitní, velice prostorný, místo nechybí ani v loktech. Ostatně prostor v příčném směru Subaru už od začátku demonstruje prostřednictvím širokého středového tunelu, v němž jsou držáky na kelímky umístěny vedle sebe a nikoliv za sebou jako u některých konkurentů.

Zajímavé je, že na karoserii nenajdete jediný nápis „hybrid“, přestože se to vzhledem k tak zásadnímu posunu značky směrem k ekologičtějším vozům přímo nabízí. Elektrifikovaná impreza je prostě Impreza e-Boxer a soudě podle nálepek na dveřích a zadním nárazníku zkoušeného kusu má být „fun2drive“. Tak uvidíme!

Hybridní Subaru Impreza dorazilo do ČR. Malou úsporu benzinu nedá příliš lacino

Pokud jste nezaregistrovali, že současné Subaru Impreza stihlo po třech letech na trhu projít modernizací, ani se vám nedivím. Zatímco některé automobilky dělají kolem modernizací stěžejních modelů ohromné haló a rozebírají je v množství tiskových zpráv, Subaru začátkem letošního roku ukázalo imprezu s motorem e-Boxer, novinářům poskytlo tiskové informace a tím to haslo. Že Subaru Impreza e-Boxer dorazilo do Česka, jsem zjistil vlastně náhodou koncem července.

Od té doby se spousta věcí změnila. Hybridní pohon e-Boxer se postupně dostal do modelů XV i Forester, kombi Levorg přišlo o průduch v kapotě a nově si musí vystačit pouze s atmosférickým motorem. A impreza? Ta prošla modernizací, zůstala jí šestnáctistovka a v roli vrcholného motoru se objevil dvoulitrový e-Boxer s výkonem 110 kW. Základní cena hybridní imprezy činí 770.000 Kč, v našem nejdražším provedení Executive+ dokonce 880.000 Kč. Za další výbavu si už nepřiplatíte – ve standardu je vše, co impreza může mít.

Impreza mě tenkrát nadchla, hlavně ta s dvoulitrovým motorem o výkonu 115 kW, prodávaná vedle šestnáctistovky s 84 kilowatty. Byla vyvážená, pevná, s naprosto skvěle naladěným podvozkem, který přímo vybízel ke katování zatáček ve stylu pravých soutěžáků. Bylo to auto podle mého gusta: kompaktní, hezké, prostorné, na běžné denní používání naprosto dostatečně výkonné a při sportovním zacházení schopné posouvat řidičské dovednosti i proto, že jste si rychlost museli zasloužit.

Koncem listopadu to byly už tři roky, co jsem v nové generaci Subaru Impreza seděl poprvé. První dojmy jsem nabíral na úzkých a klikatých silnicích Mallorky a živě si vzpomínám na poznámky čtenářů i některých kolegů ve smyslu, že hatchback s atmosférickým boxerem a převodovkou CVT nemůže být tak sportovní a návykový, jak jsem ve svých prvních testech psal. Jasně, pokud někdo hodnotí sportovnost auta pouze podle maximální rychlosti a zrychlení z nuly na stovku, mohou nastat pochyby, tady si ale dovolím namítnout, že chyba nutně nemusí být na straně auta.

Diktatuře Bruselu se muselo podvolit také Subaru, pro nějž sice není evropský trh prioritní, ale pořád tady prodává dost aut na to, aby mu stálo za to zde zůstávat. Neobešlo se to bez obětí. Do věčných lovišť se muselo odebrat legendární WRX STi , o turbomotory přišly modely Forester i Levorg a o nafťácích si už taky můžete nechat jenom zdát. Současnost se u Subaru nese ve znamení hybridního pohonu e-Boxer , což ale neznamená, že by lidé v evropské centrále značky hned přepnuli na zelenou vlnu a zapomínali na to, co Subaru proslavilo. Byl to motoristický sport a zejména s ním spojená impreza, jeden z nejdůležitějších vozů Subaru vůbec.

Na rovinu si řekněme, že to, co se v současné době děje v automobilovém světě, nemá obdoby snad v celé historii. Výrobci musejí skákat podle toho, jak úředníci v Bruselu pískají, do nových aut se dostávají čím dál složitější systémy pro snižování emisí a pověstná radost z jízdy se pomalu vytrácí, protože než se vůbec odlepíte z místa a chcete si jízdu užít, musíte vypínat bezpečnostní a asistenční systémy, které vám brání byť jen jedním kolem vyjet mimo pruhy. Třeba v nových bavorácích s mild-hybridním pohonem si už nevypnete ani stop/start.

Hybrid vyhladil charakter

Subaru říká, že v porovnání s ryze benzinovým dvoulitrem, který imprezu poháněl dříve, je u e-Boxeru přibližně 80 procent dílů nových, upravena byla i převodovka Lineartronic (CVT) a výsledkem má být až o 30 procent lineárnější a pružnější akcelerace i rychlý nástup točivého momentu. Důraz byl kladen i na zvýšení životnosti, protože u hybridního pohonu se spalovací motor vypíná a zapíná mnohem častěji než u běžného spalováku. A protože je dnes doba taková, jaká je, i e-Boxer musí být vybaven filtrem pevných částic.

Nové Subaru Levorg je japonským Autem roku. I díky skvělému motoru a asistentům

Ačkoliv Subaru o e-Boxeru nehovoří jako o full-hybridu, dokáže s ním vůz ujet přibližně jeden a půl kilometru čistě na elektřinu, a to až do rychlosti 40 km/h. Tohle zvládaly hybridní Toyoty už před mnoha lety, navíc jste si u nich mohli tlačítkem sami aktivovat EV režim, byla-li baterie dostatečně nabitá. V impreze tlačítko EV není a systém si pohon na benzin, elektřinu, či vzájemnou spolupráci zážehového a elektrického motoru řídí úplně sám. A jde mu to náramně.

Vůz elektřinu využívá pouze tam, kde je jí potřeba. Tedy při popojíždění v kolonách, při rozjezdech či dojíždění do křižovatek, nebo při potřebě maximální dynamiky. Navíc vybitá baterie není žádná tragédie. Je malá, lehká, a dobije se po „pár“ brzděních či sjezdu z kopce. S plynem při rozjezdech musíte být citliví, jinak se okamžitě ozve spalovací motor, osobně to ale vnímám jako součást charakteru. Subaru podle všeho nechce být další Toyotou mezi hybridy, upřednostňuje spalovací motor a jsem toho názoru, že není nutné, aby se zanícení subaristé kvůli elektrifikaci čertili.

Subaru má pro rok 2021 jedinou novinku. V Evropě zůstává i přes vysokou pokutu

Motor e-Boxer charakter imprezy nijak nekazí a nevyžaduje žádný zvláštní přístup k jízdě. Žije si vlastním životem, navíc pomohl impreze přežít na evropském trhu, tedy alespoň prozatím. Současná generace legendárního modelu nikdy nebyla nějak zvlášť rychlá, a jak jsem naznačil už dříve v tomto textu, rychlost si musíte zasloužit. A to je právě to, co se mi na impreze líbí.

Limity podvozku jsou položeny vysoko, vysoko nad potenciálem motoru, který má v rozmezí 5600 až 6000 otáček výkon 110 kW (150 koní) a točivý moment 194 N.m ve 4000 otáčkách. Samotný elektromotor má výkon 12,3 kW a točivý moment 66 N.m, hodnoty obou jednotek ale nelze sčítat. Jasně, bylo by fajn, kdyby měla impreza 300 koní a vy jste mohli na okreskách či dálnici vyškolit erkový golf, jenže zatímco erko dokáže vykrýt špatný nájezd do zatáčky ohromným zátahem turba na výjezdu, s imprezou se naučíte jezdit plynule, čistě, efektivně a využijete ji na sto procent.

Nové Subaru BRZ konečně oficiálně: Má 228 koní, staré zvyky i šasi předchůdce

Metrák hmotnosti navíc nelze ignorovat, však také hybridní impreza zrychlí z nuly na stovku o pár desetin sekundy pomaleji než dvoulitrový boxer, s nímž vstupovala na trh. Na stovce jste za deset sekund, takže předjíždění je nutné více plánovat, brzdou provozu ale nebudete. Navíc díky sedmi virtuálním stupňům se vlastnosti převodovky Lineartronic blíží klasickým měničovým automatům a motor hučí v otáčkách vlastně jen když stojíte na plynu jako na rýči.

Při rychlosti 130 km/h motor točí na virtuální sedmičku asi 2700 otáček, problém je v tom, že na dálnici se elektrický pohon ke slovu nedostane a spotřeba vypadá podle toho. Pod 9 litrů jsem se tam nedostal, kombinovaná spotřeba na konci testu však činila 7,6 l/100 km, což v podstatě odpovídá údaji uváděnému samotnou automobilkou (7,7 l/100 km dle WLTP, 6,3 l/100 km dle NEDC).

TEST Subaru XV e-Boxer Executive ES: Magnetofon pro jednadvacáté století

Silnice se klikatí, řidič se baví!

Pokud nemůžete najít důvod pro upřednostnění imprezy před běžnými a často nepochybně levnějšími hatchbacky nižší střední třídy, přivstaňte si a prožeňte ji pro oslizlých a pořádně zalátaných okreskách. Najednou to vypadá, jako by ani nebyla hybridní. Brzdy jsou lineární a skvěle dávkovatelné, rozdíl mezi rekuperačním a mechanickým brzděním tady vůbec není znát.

Zároveň jde o další důkaz toho, že nepotřebujete sofistikovaný systém odpružení a všelijaké jízdní režimy, abyste vytvořili skvěle fungující auto. Tady prostě jenom stisknete tlačítko „S/I“ na volantu, pohon zbystří reakce a z nevelkého stáda 150 koní vymáčknete maximum.

Hledáte ideální auto na české silnice? Terénní úprava Subaru XV nevyjde draho

Ani ve sportovním režimu není z imprezy střela, mně ale stejně vždycky fascinoval ten její podvozek. Není tvrdý, naopak je překvapivě poddajný. Podobně jako u levorgu, který se v zatáčkách umí dost naklonit. Způsob, jakým tohle auto filtruje i menší nerovnosti, je prostě skvělý. Kola neuskakují ani o píď, a čím více tlačíte na pilu, tím lépe se vám daří číst silnici, po které jedete.

Psal jsem to už kdysi v testu levorgu, ale někdy mi připadá, jako by Subaru ladilo podvozky nových aut u nás za barákem na trojkové okresce mezi poli. Zablácená silnice od traktorů s vlečkami plnými řepy? Žádný problém, pořád máte naprostou jistotu v tom, co dělá auto a jak se máte zachovat na dalším metru. 150 koní máte stále pod kontrolou a můžete se zaměřit hlavně na pilování stopy, brzdy, řízení... Je to prostě paráda.

Jakub Štáfek je kluk z Ulice, co se rve v kleci i s volantem. Zamiloval si Subaru

Takovým stylem vyprázdníte 48litrovou palivovou nádrž rychle, ale bude vás to bavit. Pak stačí pouze zajet do myčky, smýt z imprezy všechen ten mazlavý bordel, který na ní během podzimních okreskových hrátek ulpěl a zůstane vám zase ten pohodlný, a když na to přijde i docela úsporný hybrid, který se nutnostem dnešní doby staví čelem. Impreza e-Boxer je skvělá a baví mě ji řídit. Nedokážu říct, jestli jde skutečně o nejřidičtější imprezu všech dob, jak uvádí Subaru, rozhodně jde ale o jeden z nejřidičtějších běžných hatchbacků na našem trhu.