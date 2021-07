Subaru Forester předběhlo dobu. Skvělý nápad přišel už před víc než čtvrtstoletím

Japonská automobilka Subaru v devadesátých letech patřila mezi trendsettery, aniž by o tom tehdy možná vůbec věděla. Už v roce 1994 totiž přišla s outdoorovým kombi Legacy Outback s ochrannými plasty karoserie a vyšší světlostí, jež patří mezi zakladatele této třídy. O tři roky později značka zachytila nastupující vlnu sportovně-užitkových aut (ta se tehdy terénu ještě nebála) a představila soupeře například pro Toyotu RAV4. Subaru Forester ovšem přišlo s trochu odlišnou koncepcí připomínající kombi, které se drží dodnes (vizte následující stránky).

Kořeny prvního provedení sahají téměř šestadvacet let nazpátek. V listopadu 1995 se totiž na autosalonu v Tokiu představil koncept Subaru Streega s karoserií připomínající kombi a vyšší světlou výškou. Už zhruba rok a čtvrt od premiéry studie se v Japonsku ukázala sériová podoba Subaru Forester postaveného na platformě modelu Impreza, které ve stejném roce zamířilo Spojených států i do Evropy.

Na druhé straně Atlantiku se zprvu nabízel 2,5litrový plochý čtyřválec (EJ25D) bez přeplňování, který od roku 1998 vystřídal totožně objemný agregát s označením EJ251 s jedním vačkovým hřídelem v hlavě válců místo dvou. V Evropě jsme si naproti tomu museli vystačit s dvoulitrovým atmosférickým agregátem plnícím emisní normu Euro 2 s 90 kilowatty místo 123.

To ovšem platilo pouze do poloviny roku 1998, kdy základní dvoulitr v rámci přechodu na Euro 3 posílil o dva kilowatty a nabídku na vybraných trzích rozšířil přeplňovaný boxer 2.0 S-Turbo s výkonem 125 kilowattů a typickým průduchem na kapotě. V té době se mimochodem jednalo o nejrychlejší auto své třídy. Na stovku se totiž dostalo za 8,4 sekundy a jen těsně nepokořilo dvousetkilometrovou hranici (198 km/h). Všechny nabízené pohonné jednotky byly kombinovány buď s pětistupňovým manuálem, nebo se čtyřstupňovou automatickou převodovkou. Plochý motor s turbodmychadlem až do dubna 2001 vydržel ve verzi Euro 2.

Jeho zmodernizovaná varianta s totožným označením EJ205 posílila o pět kilowattů a ukázala se v rámci modernizace. Mladší provedení poznáte především podle jiné masky chladiče, lehce odlišných předních a zadních světlometů a přepracovaných pátých dveří. Zároveň se také rozšířil rozchod zadních kol, a to o patnáct milimetrů. Specialitku, která se ovšem v kontinentální Evropě ofi ciálně nenabízela, představovala potentní varianta s přeplňovaným dvoulitrovým plochým motorem, který si polepšil na 177 kilowattů.

Rozdělení síly stálého pohonu všech kol s vícelamelovou spojkou se mírně lišilo v závislosti na použité převodovce. U čtyřstupňového automatu za běžných podmínek putovalo dozadu čtyřicet procent hnací síly, u manuálu bylo rozložení nastaveno na rovnoměrný přísun mezi obě nápravy. Samočinná skříň se tomuto poměru přiblížila pouze na první rychlostní stupeň a zpátečku.

První generaci v červenci 2002 vystřídal opticky podobný nástupce s totožnými pohonnými jednotkami, které v rámci faceliftu z roku 2005 posílily na 116, respektive 169 kilowattů u provedení Turbo. Vzhledem k absenci vznětového motoru (ten přišel až se třetí generací) Subaru v Evropě nabídlo alternativu v podobě pohonu na LPG.

