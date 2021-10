Subaru Forester by mohlo dostat hybrid od Toyoty. Ještě se ale moc neradujme

Zatímco se současný Forester doma v Japonsku dočkal modernizace, u Subaru již údajně chystají zbrusu novou generaci, která má dorazit v roce 2023. Podle nejnovějších informací by přitom mohla automobilka při vývoji modelu dále využít spolupráce s Toyotou, a to především nasazením její hybridní techniky pod kapotu.

Subaru láká na elektromobil Solterra zenovým videem. Premiéra je za rohem

S informacemi přichází japonská publikace Mag-X, která dále uvádí, že novinka přijede na dále upraveném, současně používaném základu Subaru Global Platform. Na rozdíl od dvojic Subaru BRZ/Toyota GR 86 a chystaných elektrických SUV Subaru Solterra/Toyota bZ4x si tedy nový Forester půjde vlastní cestou, a to údajně i po stránce evolučního designu – jednoduše nemáme čekat dvojče Toyoty RAV4.

Subaru by v tomto ohledu využilo pro Forester pouze osvědčené full-hybridní ústrojí Toyoty, pravděpodobně v kombinaci spalovacího motoru s Atkinsonovým cyklem a dvojicí elektromotorů. Pohon všech kol je u Subaru samozřejmostí, zatímco ústrojí s velkou baterií má značce pomoci dodržet přísné emisní normy a udržet si místo v Evropě.

Toyota láká na nové Aygo X. Dobrodruh hlavně do města bude vznikat v Česku

K plné hybridizaci má Subaru Forester na starém kontinentu už nakročeno. Současná generace je u nás prodávána s jediným motorem, a to mild-hybridním dvoulitrem e-Boxer o výkonu 110 kW (150 k) v kombinaci s převodovkou CVT. S technikou od Toyoty by si tedy Subaru polepšilo rovněž výkonem, například dnešní RAV4 s 2,5litrovým full-hybridem a pohonem všech kol nabízí slušných 163 kW (222 koní).

Hybridní technika od Toyoty v útrobách Subaru Forester by s ohledem na plánované zpřísnění emisních limitů (norma Euro 7) dávala smysl, podle Zdeňka Zikmunda, ředitele českého zastoupení Subaru, však nebylo ze strany výrobce zveřejněno oficiální stanovisko. Tak velký zásah do techniky vozu by ale jistě proběhnul až v rámci velkého faceliftu. To znamená, že v Evropě by se Subaru Forester s hybridní technikou Toyoty objevilo až v roce 2024.