Stížnosti nezazní ani z druhé řady sedadel. Nad hlavou a pro kolena je místa dost, sedáky jsou dostatečně vysoko nad podlahou a v opěradlech předních sedaček máte automaticky dvoupatrové kapsy. Kufr nabídne pravidelné tvary, do nichž jen minimálně zasahují podběhy. Opěradla jsou dělena vždy v poměru 40:60 a po jejich sklopení vznikne prakticky rovná plocha o délce 1980 mm. Do tohoto stavu je mimochodem můžete dostat i díky páčkám po stranách zavazadlového prostoru. Novinkou aktuálního modelového roku jsou háčky na horní hraně zavazadelníku s nosností až tři kilogramy – u nich Subaru vidí využití například při sušení oděvů při sportu nebo kempování.

Středový tunel nabízí dostatek odkládacích přihrádek a najdete na něm otočný volič systému X-Mode pro jízdu v terénu. Obecně vzato působí interiér Foresteru v aktuální generaci hodnotně – doba masového využití nevzhledných plastů jako u některých minulých verzí je dávno pryč a uspokojivě zní i zabouchutí dveří. Kdysi připomínalo cinknutí po zásahu vzduchovkou do plechovky od piva.

Co se však nezměnilo je všeobecně příjemný interiér i způsob jeho užívání. Do hezky široké sedačky řidiče se nastupuje pohodlně a jakmile si ji seřídíte, můžete si nastavení uložit pod svůj profil a Forester vás pozná díky kameře v palubní desce. Součástí uživatelského účtu jsou také poloha zpětných zrcátek, teplota klimatizace a nastavení informačních displejů – takto se může střídat až pět osob.

Tím zdaleka nejdůležitějším je nasazení nové generace bezpečnostního a asistenčního systému EyeSight 4.0 s jinými kamerami a novými funkcemi, což si také vyžádalo úpravu čelního skla. Nyní zde máme také jiný přední nárazník i mřížku chladiče, nová přední světla, diodové blinkry a mlhovky, vnější zrcátka se zaoblenou horní částí, jiný zadní difuzor a upravené partie pod zadním sklem. A abychom to měli vše, do nabídky přibyly jedna bronzová a dvě zelené metalízy.

Japonský přístup s každoročními facelifty je nadmíru sympatický – určitě by bylo jednodušší a levnější provést komplexní omlazení a vylepšení až v půlce produktového cyklu, ale oni prostě zákazníka nechtějí nechat čekat. V loňském roce dostal Forester například tmavší čelní světlomety, automatické zamykání dveří v rychlostech nad 20 km/h, jeden nový lak a stylovou verzi Sport. V roce letošním se ale úpravy a vylepšení dotkly mnoha významnějších aspektů.

Nezastavitelný, ale emise si vybraly svou daň

Z hlediska výběru pohonu nám to u Subaru Forester již při jeho představení velmi zjednodušily emisní požadavky. Ústrojí e-Boxer je jedinou možností a v rámci postupných faceliftíků se nemění. Stále tu tedy máme 110kW atmosferický čtyřválec, podporovaný 12,3kW elektromotorem, který se nachází v bezestupňové automatické převodovce Lineartronic. Baterie má skromnou kapacitu 0,6 kWh a v ideálním případě vystačí na ujetí 1,6 kilometru v rychlostech do 40 km/h. To se vám ale v reálu jen tak nepoštěstí – elektrický pohon primárně funguje jako podpora spalovací jednotky pro vykrývání energeticky nejnáročnějších fází jízdy: rozjezdů, popojíždění v kolonách, prudké akcelerace.

Pochvalu si zaslouží sladění systému a bezproblémově plynulé přechody mezi jízdou na elektřinu, sepnutím či vypnutím čtyřválce nebo kombinace obou typů motorů. I tak ale jezdíte za zhruba osm litrů na sto a to v kombinaci s 48l nádrží znamená častější zastávky na čerpacích stanicích. Co se týče dynamiky v přímce, nelze pak nostalgicky nevzpomenout na předchozí generaci s turbodvoulitrem FA20 o výkonu 177 kW.

Zvlášť díky jízdním vlastnostem, které jsou opravdu působivé. Forester si toho nechá líbit hodně, i s trochu výraznějšími náklony se zatáčkami protáhne hbitě téměř bez ohledu na kvalitu vozovky. Ve sportovním režimu je mapování plynu agresivnější a převodovka nově drží motor ve vyšších otáčkách pro lepší reakce na pedál, i tak je ale akčnější jízda spíše o postupném dosažení nějakého tempa a jeho udržení skrze odpružení, které neztrácí kontakt s asfaltem.

V terénu to pak zvládne i naprostý amatér – Subaru se prostě sune vpřed, může mít dvě kola ve vzduchu (při křížení mimochodem jdou zavřít všechny dveře i kufr) i pokud nezapnete jeden ze dvou terénních programů režimu X-Mode. Ten se v rámci vylepšení pro rok 2022 opět aktivuje poté, co jste překročili 40 km/h a poté zpomalili na 35 km/h – dříve ho bylo nutné znovu zapínat manuálně. Při hrátkách v terénu přijdou vhod kamera pod pravým zrcátkem, sledující polohu předního kola, a také ostřik zadní parkovací kamery. Příjemnější bude také práce s asistentem pro sjíždění svahů, který se nově nedeaktivuje při sešlápnutí plynu a po jeho uvolnění opět zpomalí na výchozí tempo.

Zastavme se ještě u bezpečnosti, která je pro Subaru jedním z hlavních témat. Jak už jsme si řekli, systém EyeSight 4.0 má nové kompaktní kamery, které oproti dřívějšímu provedení tolik nepřekážejí při výhledu vpřed. Mají mimochodem dvě speciální trysky ostřikovačů, takže je špína a bahno jen tak nevyřadí z činnosti. Umístění u vnitřního zpětného zrcátka také znamená menší riziko poškození při čelním střetu oproti senzorové výbavě soustředěné v přídi, k čelnímu sklu navíc nejsou přilepené kvůli snazší výměně. Kamery mají mít dvakrát větší zorné pole než dříve a umí lépe rozeznávat vozidla a další věci nejen přímo před vámi. Proto zvládají například zabránit střetu s protijedoucím autem při odbočování vlevo či omezit jeho následky, lépe detekují cyklisty a při odbočování doprava si snáze všimnou chodců.

Adaptivní tempomat si poradí s dělícími čárami a vozovkou bez označení krajnice. Jízda na „automatiku“ byla v pořádku i před faceliftem a nyní si opět vede zdatně – nezmatkuje, vedení v jízdním pruhu si auto nepinká od jednoho kraje silnice k druhému, zrychlování a zpomalování v provozu zvládá plynule a spolehlivě. Sledování únavy řidiče je zde řešeno přes stejnou vnitřní kameru, která identifikuje řidiče a sleduje gesta. Občas je až příliš horlivé a peskuje vás v jednom kuse, můžete ho ale snadno vypínat a zapínat dle potřeby a momentálního stavu mysli díky tlačítku vlevo pod volantem.