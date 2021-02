Subaru 360 vystřelilo značku mezi elitu. Mohlo být skoro vším, co bylo potřeba

Zatímco legendární VW Brouk nedávno oslavil 75 let od startu produkce, nebude od věci se rovněž kouknout i na takzvaného japonského brouka, který má zásadní význam pro automobilku Subaru a motorizaci Japonska. Mrňavé Subaru 360 bylo totiž prvním sériově vyráběným autem značky Subaru pod střechou koncernu Fuji Heavy Industries.

Polský Smyk nikdy nedostal šanci uspět. Mikroautu z 50. let nepřály ani jeho dveře

Model uvedený v roce 1958 byl jasnou odpovědí na poptávku tehdejšího poválečného trhu, kdy se nejen v Japonsku objevil hlad po malých, levných a úsporných vozech pro širší veřejnost. Právě na svůj domácí trh však Subaru 360 hledělo nejvíce, ostatně také vzniklo v rámci již existující kategorie malých vozů „kei“ s místní vládou jasně definovanými parametry.

Subaru, které s původem v letectví a později i třeba výrobě skútrů dosud uvedlo v kategorii automobilů pouze malou sérii sedanu P-1, se pustilo do pomoci motorizovat Japonsko plnou parou. Výsledkem bylo autíčko se samonosnou karoserií, se střechou ze sklolaminátu, na jehož vývoji se podíleli rovněž inženýři původního leteckého koncernu Nakajima.

Škoda Rapid Convertible byla nejdražší lidové auto v ČSSR. Stála více než dům!

Dvoudveřový model oblých tvarů měřil na délku 2990 mm, na šířku 1300 mm, byl vysoký 1379 mm a jeho rozvor čítal 1801 mm. Dveře se otevíraly proti směru jízdy a jednoduchá stavba vozu byla zjevná uvnitř, kde se zprvu nacházela minimalistická palubní deska s jediným budíkem. Pozdější varianty 360 se ale dočkaly vybavenější formy s obložením, rádiem, otáčkoměrem a odkládacími přihrádkami.

Samotné označení 360 je pak odvozeno od motoru se zdvihovým objemem 356 cm³, přesněji dvoutaktního dvouválce, který našel místo napříč nad zadní poháněnou nápravou. Prvotní kusy 360 dosahovaly výkonu 16 koní (12 kW) a s třístupňovou manuální převodovkou se rozjely až na 100 km/h. Hmotností se „kei car“ pohyboval okolo 410 kg.

Žiguli kabrio? Kdepak. Fiat 124 od studia Touring vznikl v nejméně vhodnou dobu

S výrobou modelu až do roku 1971 Subaru pochopitelně reagovalo na postupný vývoj techniky. Zatímco tedy musel řidič u prvních vozů dodatečně přilévat olej do palivové nádrže, později už značka uvedla soustavu odděleného mazání Subarumatic, která dávkovala olej automaticky z nádržky pod kapotou.

Stejně tak se postupně zvyšoval výkon motoru na 25 koní (19 kW), kdežto volitelně dostupná varianta s dvojicí karburátorů zajistila až 36 koní (27 kW). Vývoj pak přinesl u některých verzí čtyřstupňovou manuální skříň nebo dokonce volitelnou třístupňovou převodovkou s automatickou spojkou, ovládanou elektromagnetem.

České kupé ÚVMV 1100 GT předběhlo dobu. Je extrémně vzácné, slaví 50 let

Ze zmíněných variant Subaru 360 lze zmínit především odvozené modely Custom (malé kombi), kabriolet s plátěnou střechou, sportovní Young S a Young SS nebo praktickou dodávku/valník Sambar, využívající stejnou platformu. S rozjetou produkcí doma se nicméně Subaru rozhodlo následně vydat i do zahraničí.

Silnější exportní verze pro USA, která byla dostupná i pro japonské zákazníky mezi léty 1960 a 1966, tak uvedla větší motor o objemu 423 cm³, čímž se rovněž pozměnilo označení na Subaru 450 či Subaru Maia. Několik vozů se dostalo i na trh Austrálie. Obecně ale nebyly exportní trhy pro Subaru zrovna úspěchem.

Podle Audi neexistuje. RS 001 s nápisy JZD Slušovice ale tajně testovali v ČSSR

V Austrálii se řešilo přehřívání motorů, což následně způsobilo nízký zájem o import dalších kusů do země. V USA byla silným tématem bezpečnost, neboť v provedených nárazových testech si malé a jednoduché Subaru proti tehdejší americké produkci nevedlo dobře. Do vkusu se netrefilo ani designem a bylo dokonce propagováno jako „levné a ošklivé“ (viz galerie).

Sečteno podtrženo, hlavně pro svou domácí scénu ale bylo Subaru 360 úspěchem. Do roku 1971 vzniklo na 392.000 kusů a dnes se model stává nevšední klasikou s rostoucí hodnotou.