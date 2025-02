Stylovka na přání: Porsche sladilo 911 Dakar a VW ID. Buzz do ikonických závodních barev

„A můžete mi do těch Rothmans barev nahodit i můj ID. Buzz?“ takhle možná zněla otázka jistého zákazníka nizozemského prodejce Porsche, když si přebíral svou 911 Dakar v livreji odkazující na historické barvy cigaretové společnosti Rothmans. A jelikož se pracovníci Porsche Centrum Gelderland řídí heslem „náš zákazník, náš pán“, vzniklo velice stylové duo ladících modelů.

Přestože Porsche 911 Dakar zrovna není autem, které by na rozdíl od okruhových hraček vyžadovalo transport na přívěsu, výsledný set obou vozů vypadá prostě parádně. Dává přitom vzpomenout na staré podpůrné dodávky VW tehdejších závodních týmů. Elektrický „busík“ je zde nicméně v civilní verzi, takže na výlet s Dakarem může vyrazit i celá rodina nebo parta kámošů.

Elektrický Volkswagen ctí upravený motiv původní Rothmans livreje, který pro 911 Dakar nabízelo Porsche v rámci balíčku „Rally Design“. Barvy odkazující na vítěznou 911 z dakarské rallye v roce 1984 již postrádají samotné logo Rothmans, jelikož propagace tabákových výrobků je dnes legislativně nejen v motorsportu velkým nene. Příhodně ve stejném fontu tak cigaretovou značku nahradilo Porsche heslem „Rough Roads“, utvrzující charakter off-roadové 911 pro „drsné cesty“.

Nakonec to není poprvé, co se ID. Buzz oblékl do historických barev spojených s motorsportem. V roce 2023 představilo rovněž nizozemské zastoupení Porsche elektrický „bus“ v červené tovární livreji Renndienst, jakožto reinterpretaci zmíněných podpůrných dodávek VW T1 a T2, které v minulosti doprovázely legendární závoďáky 904, 908, 910 nebo 917. Tým tehdy dodávky používal jako dílny, sklady dílů, taxi a někdy se v nich dokonce i přespávalo.