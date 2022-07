Studenti vytvořili vůz se zápornou bilancí oxidu uhličitého. Během životního cyklu stihne vzduch ještě vyčistit

Tým studentů z Holandska chce svým prototypem motivovat automobilky k novým ekologickým postupům a technologiím.

Skupina 30 holandských studentů si dala za úkol motivovat automobilový průmysl k ještě větší ekologické odpovědnosti. Podle studie z roku 2019 má automobilový průmysl v evropské unii čtvrtinový podíl na celkové produkci CO 2 , přičemž na osobní vozy připadá z tohoto celku 60 %. Nejde přitom jen o samotnou výrobu, studenti se snažili zohlednit přívětivost během celého životního cyklu.

Stavba prvního vozu zvaném Zem jim zabrala pouhý rok a výsledek je možná startem revoluce. Při výrobě monokoku a dílů karoserie spolupracovali se společnosti CEAD a Royal3D, přičemž využili technologii 3D tisku. Ten umožňuje přesné tvarování a výrobu prakticky bez odpadu. Při následné recyklaci lze plasty znovu použít a vrátit je do oběhu v podobě nového výrobku i mimo automobilový průmysl.

Na lepším prostředí se Zem podílí i během provozu. V otvorech, kudy proudí vzduch, jsou instalované speciální filtry zachytávající CO 2 . Jejich složení si studenti sami navrhli. Další inovace přichází v oblasti využitelnosti starých pneumatik. Těch se ročně dostane do oběhu kolem 1,8 miliardy kusů. Při jejich likvidaci vznikají saze, které jsou rovněž zdrojem CO 2 . Ve spolupráci se společností Black Bear Carbon našli studenti cestu, jak tyto saze využít během lakování vozu.

Bližší technická specifikace není známá. Zem pravděpodobně pohání elektromotor, jelikož disponuje technologií obousměrného nabíjení. Může tedy napájet dům při vysokém denním tarifu. Část energie také získává ze slunce prostřednictvím panelů na střeše.