Studenti navrhli vodíkový supersport pro Alpine. Sériová výroba není nereálná

Na podzim loňského roku dostal tým 28 studentů za úkol navrhnout model budoucnosti pro značku Alpine. Výsledná koncepce s vodíkovým pohonem není jen digitálním snem. Koncepčně je to reálné.

Automobilka Alpine se pustila do zajímavého projektu spolu s turínskou školou designu Istituto Europeo di Design do zajímavého projektu, kdy tým 28 studentů navrhl vlastní moderní vůz pro rok 2035. Po jednoduše znějícím zadání z loňského podzimu pracovali studenti samostatně a následně značka vybrala kombinaci dvou nejlepších myšlenek. Jejich spojením vzniknul neotřelý projekt Alpine A4810.

Celkově to není až tak od věci, jelikož Alpine se hodlá v následujících letech zaměřit na elektromobily a Renault úspěšně odstartoval vodíkovou éru v užitkových vozech. Vodíkový supersport by tak přesně do portfolia Alpiny pasoval. Výsledkem je vodíkový supersport A4810 kombinující ekologickou vizi a tradici značky sahající až do roku 1955.

Alpine A4810 měří na délku 5091 mm, úctyhodných 2010 mm na šířku a vysoká je pouhých 1055 mm. Rozvor 2717 mm zajišťuje vyvážené proporce karoserie inspirované technologií z formule 1. To je na první pohled patrné už na rozměrném předním splitteru. Při bližším zkoumání narazíme na mnoho různých kanálků vedoucích vzduch kolem kokpitu až dozadu. Tam nelze přehlédnout dvojici výfuků, takže můžeme předpokládat osazení motoru uzpůsobeného pro spalování vodíku. Nakonec, něco takového už naplno testuje také Yamaha pro Toyotu, Lexus, Mazdu, Subaru a Kawasaki.

Když byla řeč o odkazech minulosti, musíte je trochu hledat, ale celková myšlenka je neotřele nápaditá. Počet předních světel (4) pokračuje v tradici řady A110, zatímco hranatý tvar spíše připomene A310. Typický je rovněž modrý odstín doplněný šedými prvky v matném provedení. Při návrhu interiéru použili studenti 3D grafickou modelaci s animačními prvky.

Proč právě Alpine A4810? Začátek je opět odkazem na předešlé modely a zeměpisně zdatní jedinci jistě odhalili, že číslovka je nadmořská výška nejvyššího bodu Mont Blanc, který leží na pomezí Francie a Itálie.