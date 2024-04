Stroj, nebo nádherná socha? De Tomaso P900 se pochlubilo exotickým výfukem

Již v létě se můžeme těšit na oficiální premiéru modelu P900 od znovuzrozeného výrobce De Tomaso. Půjde o skutečně drsnou verzi silničního modelu P72, určenou výhradně na závodní tratě, poháněnou úžasným kusem techniky. Tím se stane originální atmosferický dvanáctiválec o objemu 6,2 litru, který má točit až 12.300 otáček za minutu, a vážit pouhých 220 kilogramů.

Značka nyní na svém facebookovém profilu zveřejnila rendery výfukového systému, který připomíná kombinaci kusu vesmírné lodi, vetřelce od H.R. Gigera a sochy, kterou chcete mít v obývacím pokoji.

Vzhledem k plánované hmotnosti celého auta 900 kilogramů se dá očekávat, že svody a výfuk budou vyrobeny z velmi ušlechtilých materiálů. Zajímavé ale je, že koncovka je jen jedna, zatím co na zveřejněných 3D modelech vidíme dvě. Každopádně se zdá, že projekt je na dobré cestě, protože civilnější model P72 se již objevil ve funkční podobě na švýcarských závodech do vrchu, a to dokonce ve dvou exemplářích.

Zatím se čeká výkon 900 koní, čili 662 kW, novinka by tak měla vstoupit do exkluzivního klubu vozů s poměrem 1 koně na 1 kilogram. Exkluzivitě pak má odpovídat o cena tří milionů dolarů za kus, tedy zhruba 70 milionů korun.