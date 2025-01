Stroj času na prodej! Kultovní DeLorean z Návratu do budoucnosti bude další aukční hvězdou

U americké společnosti Mecum Auctions se občas ukážou k mání i slušné klenoty ze stříbrného plátna. Dražbu závoďáku Porsche 917K z filmu Le Mans se Stevem McQueenem tak v nadcházející aukci ve floridském Kissimmee doplní i další filmová legenda. Nového majitele bude totiž hledat DeLorean DMC-12 z populární sci-fi komedie Návrat do budoucnosti II.

Nabízený stroj času doktora Browna, s jehož pomocí nakonec Marty McFly zachraňoval i svou vlastní existenci, sice nebyl použit při samotném natáčení, každopádně má ovšem jít dle informací aukční společnosti o jeden z celkem sedmi oficiálních exemplářů vytvořených pro film – tento konkrétní byl přitom využíván během propagace snímku na premiérách a dalších akcích.

Technicky se filmový DeLorean neliší od toho sériového, pohání ho tedy původní 2,8litrový V6 ve spojení s pětirychlostní převodovkou. Ve všem ostatním je však dále upravenou konfiguraci jako v druhém pokračování série, kde již auto umělo i létat. A přirozeně zde nechybí i ikonické příběhové vychytávky jako „proudový kondenzátor“ nebo digitální panel zobrazující jednotlivá období pro cestování časem.

DeLoreanu nechybí ani funkční speciální efekty včetně neonového osvětlení nebo generátoru „páry“ ze zádi vozu, které lze ovládat i na dálku. Mecum Auctions odhaduje, že filmový stroj času by mohl dosáhnout cenovky okolo 150.000 až 200.000 dolarů (cca 3,7 až 4,9 milionu korun). Zda najde nového vlastníka a za kolik přesně „odletí“ z aukce do své nové budoucnosti, to bude jasné už 18. ledna.