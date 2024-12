Stoletý Aston Martin Razor Blade je na prodej. Rekordní stroj má na šířku méně než půl metru

Projekt vznikal začátkem dvacátých let k překonání rychlostního rekordu v kategorii lehkých vozů – nízká hmotnost zde šla ruku v ruce s vyladěnou aerodynamikou. Vytvořila ho společnost Bamford Martin, předchůdce současného Aston Martinu, která nesla jména obou zakladatelů nyní legendárních specialistů na sportovní auta.

Vůz měl ve fázi projektu označení Oyster, čili ústřice, později se název změnil na Razor Blade, tedy žiletka. To souvisí s jeho velmi zajímavou kapotáží, kterou postavil výrobce letadel de Havilland – v nejširším místě má pouhých 47 centimetrů a údajně tak jde o nejužší závoďák všech dob.

Původně měl mít dokonce i střechu, ale nenašel se dost malý řidič, který by se do takto kompaktního auta vešel. A co se týče lehkosti – v galerii si všimněte extrémně subtilní konstrukce okolo motoru a tenkých panelů kapotáže, jde o skutečné mistrovské dílo z hlediska efektivity.

Samotný motor vznikl rozpůlením třílitrového osmiválce francouzského původu od společnosti Ballot, výsledkem tedy byl 1,5litrový čtyřválec s 16 ventily o výkonu 41 kW. Pokus o překonání rekordu o hodnotě 163,17 km/h v rámci jedné hodiny, držený vozem od AC Cars, proběhl v roce 1923 na dráze Brooklands. Za volant se posadil britský pilot a motoristický novinář Sammy Davis, celým jménem Sydney Charles Houghton Davis.

Auto jelo pěkně, ale v rychlostech přes 160 km/h docházelo k nadměrnému opotřebení přední pneumatiky na vnější straně vůči okruhu, která se několikrát roztrhla, pokus o rekord byl proto ukončen. Získal ale jiný rekord - a to na kilometr a míli s pevným startem. Vůz později zažil řadu závodních úspěchů a aktivně jezdil až do 50. let minulého století, kdy se přesunul do automobilového muzea Harrah v USA.

Poté se dostal do muzea Brooklands ve své domovské Británii, odkud si jej majitel bral na různé historické akce typu Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Co je mimořádně zajímavé – auto je přihlášeno k provozu s registrační značkou XO9958, takže může na silnice. A užije si jej i řidič z kontinentální Evropy, je jednomístné a sedí se uprostřed. Aktuálně je na prodej u společnosti Ecurie Bertelli, která se specializuje na předválečné Aston Martiny. Cena činí 750.000 britských liber, čili lehce přes 22,5 milionu korun.