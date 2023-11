Stellantis si zajistil levné baterie lokální výroby. Evropští dodavatelé ale ostrouhali

Spolu s čínskými automobilkami pronikají asijští dodavatelé do klíčových komponentů. Jedním z nich je společnost CATL, velký hráč ve výrobě baterií do elektromobilů. Ten již buduje v Maďarsku továrnu pro lokální distribuci. K odběratelům to nebude mít daleko. V tomto regionu zvažuje postavit fabriku na automobily BYD, který zde již několik let vyrábí autobusy. Stejně tak po zázemí v Evropě pokukuje automobilka Chery.

CATL nově podepsal memorandum o porozumění se skupinou Stellantis právě ohledně výroby lithium-železo-fosfátových akumulátorů. Tento typ je sice levnější díky používání železa, ale zase nemá tak vysokou energetickou hustotu jako nikl-mangan-kobaltové akumulátory. Levnější provedení tak bude vhodné zejména pro menší modely, kde není dlouhý dojezd potřeba a hraje se tu hodně na cenu.

Společný podnik si partneři mezi sebe rozdělí rovným dílem. Podoba továrny i její umístění jsou zatím předmětem diskuzí. Pro CATL to znamená zvýšení objemu prodejů, zatímco Stellantis se těší na cenově dostupnější akumulátory a další komponenty díky regionálnímu zdroji. Výsledkem by mělo být snížení cen budoucích elektromobilů.

Stellantis už nyní v rámci početného stáda automobilek nabízí velké množství elektromobilů. Nyní čerstvě přibyl Citroën ë-C3 a ve výhledu je bezemisní Fiat Panda.