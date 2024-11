Stellantis má novou platformu pro pracanty. Umožní dojezd až 1100 km i vodíkové ústrojí

Nová konstrukce umožní nasazení různých pohonných ústrojí, a to včetně elektrických s pomocným spalovacím motorem ve formě generátoru.

Koncern Stellantis dále pokračuje ve vývoji nových platforem pro širokou řadu modelů. Svou paletu konstrukčních základů teď doplňuje i novinkou STLA Frame, která bude z vývoje severoamerické divize určená především pro takzvané „full-size“ modely, tedy velké pick-upy, SUV či dodávky, dosud využívají předností klasických rámových konstrukcí. Ačkoliv se nasazení platformy očekává především u amerických modelů, základ by se mohl později objevit také v evropské nabídce.

Platformu STLA Frame navrhl Stellantis s myšlenkou flexibility nabízených pohonných ústrojí. Zatímco tedy propaguje především využití čistě elektrického pohonu, a rovněž s pomocným motorem ve formě generátoru elektrické energie (range-extender), nadále bude možné základ osadit také spalovacími motory, hybridy nebo dokonce vodíkovým ústrojím.

Konkrétně u elektrických modelů zmiňuje koncern dojezd až 800 km, a to díky bateriím o kapacitách v rozmezí 159 až přes 200 kWh. Verze s range-extenderem by pak mohly zajistit kombinovaných dojezd až 1100 km. Dále je zmiňována možnost pohonu všech kol s elektromotory o systémovém výkonu až 250 kW (340 koní), které by měly nejsilnějším modelům zajistit zrychlení z nuly na 100 km/h za přibližně 4,4 sekundy.

Nabíjení bude u elektromobilů s 800V architekturou možné výkonem až 350 kW, tedy s obnovením dojezdu o 160 km za přibližně 10 minut. V případě vozů s range-extendery bude využita 400V architektura, která umožní nabíjet výkonem až 175 kW a přidat dojezd 80 km za zhruba 10 minut. Pracovní charakteristiku velkých modelů utvrzuje maximální nosnost nákladu až 1224 kg a schopnost táhnout přívěs o hmotnosti až 6350 kg. Platforma je také přizpůsobena k možnému brodění vodou až do hloubky 610 mm.

Mezi prvními značkami Stellantisu, které základ STLA Frame využijí, budou na trhu USA Jeep a Ram. Rozšíření modelů s tímto základem dále do světa však není vyloučeno. „Platforma STLA Frame přijde do Evropy pod americkými, nikoli evropskými značkami,“ upřesnil šéf koncernu Carlos Tavares britskému Auto Expressu. Pro své největší vlajkové modely evropských značek už má ostatně koncern zdejší platformu STLA Large.