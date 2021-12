Stellantis dává naději na další italskou renesanci. Sporťák Abarth 1000 SP jde do výroby

Italská značka Abarth aktuálně nabízí už jen upravený Fiat 500. Další model je v nedohlednu, ale něco se za dveřmi továrny přece bude dít.

V polovině května letošního roku jsme měli možnost spatřit moderní reinkarnaci slavného závodního vozu Abarth 1000 SP z roku 1966. Původní vůz poháněl řadový čtyřválec o objemu 982 kubických centimetrů se čtyřmi karburátory Weber 40 DCOE. Skromných 105 koní stačilo 480 kg važícímu autu k rychlostem přes 220 km/h.

Moderní verze vozu je v podstatě převlečená Alfa Romeo 4C. Pod kapotou původního vozu se nachází přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,75 litru, který produkuje výkon 177 kW (240 koní) a 350 N.m točivého momentu. Krásný italský stroj s ním zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 250 km/h.

Přesné specifikace nového Abarthu 1000 SP však nebyly zveřejněny. Nebylo to také potřeba, protože se neplánovalo dojít dál než do fáze show car. Nakonec to ale zřejmě přehodnotili, protože magazín Auto Italia Magazine nyní přichází s tím, že se auto bude skutečně vyrábět.

Informaci předal magazínu Roberto Giolito, vedoucího divize FCA Heritage a designér automobilu. Vzniknout by mělo pouze 5 kusů a každý by měl stát v přepočtu pět milionů korun.