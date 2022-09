Stavíte vlastní hyperauto? Williams Advanced Engineering nabízí platformu s výkonem až 1650 kW

Britská společnost představuje konstrukci s názvem EVR s úžasnými parametry, kterou mohou využít start-upy i zavedení výrobci.

Automobilový svět zřejmě ve své elektrické podobě směřuje k co největšímu sdílení platforem. Například Ford využije techniku MEB od Volkswagenu, Subaru si půjčilo pro svou Solterru řešení od Toyoty, Hyundai používá E-GMP i pro Kiu a Genesis… Tento přístup umožňuje výrobcům ušetřit značné peníze oproti situaci, kdy si každý vyvíjí plus minus to samé pouze pro vlastní využití. V budoucnu by to mohlo fungovat i pro nejvyšší ligu.

Společnost Williams Advanced Engineering na akci CENEX LCV představila kompletní platformu pro elektrická hyperauta s názvem EVR. Uprostřed má uloženu baterii s kapacitou 85 kWh, která by měla vystačit na dojezd přes 450 kilometrů s dobíjecími časy do dvaceti minut. Firma dále vyvíjí škálovatelné řešení trakčního akumulátoru, které by budoucím uživatelům mělo poskytnout možnost přidávat či ubírat dle jejich potřeb.

Platforma umožňuje nasazení elektromotoru pro zadní kola nebo obě nápravy – v aktuální podobě může nabídnout až 1650 kW (2243 koní). V závislosti na osazení základu konstrukce kapotáží, výbavou a dalšími nezbytnostmi je možné dosáhnout zrychlení na 100 km/h do dvou sekund a maximální rychlosti přes 400 km/h - pokud tedy bude vůz celkem vážit do 1,8 tuny.

Williams Advanced Engineering u potenciálních zákazníků cílí na představení prvního prototypu na bázi platformy EVR během jednoho roku, sériový model by mohl být zcela hotov do dvou let. Souběžně vyvíjí modifikaci s názvem EVR-H, do níž jsou zakomponovány palivové články.