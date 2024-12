Staré vozy DTM jsou v kurzu. Tato Alfa Romeo 155 je připravena závodit, asi o ni bude rvačka

Popularita starších vozů německého šampionátu DTM, tedy Deutsche Tourenwagen Masters, roste s popularitou DTM Classic, kde závodníci mohou provětrat klasické vozy, které tento šampionát proslavily. A jedním z nejslavnějších vozů této kategorie je Alfa Romeo 155 V6 TI.

Alfa nasadila vůz v letech 1993 až 1996 nejen do DTM, ale také do International Touring Car Championship. 155 poháněl 2,5litrový vidlicový šestiválec a disponovala pohonem všech kol. Za své působení v DTM si 155 připsala 38 vítězství a hned v prvním nasazeném ročníku z toho bylo i vítězství v šampionátu, které dovezl Nicola Larini.

Tyto silné příběhy společně s popularitou DTM Classic a dalších soutěží, posílají mnoho exemplářů do aukcí, jako je tento. Na fotkách vidíte auto nasazené do ročníku 1994, které nabízí aukce RM Sotheby´s. Je to jedno z deseti aut postavených pro tuto sezonu a bylo dodáno do Schübel Engineering.

Vůz během sezony řídil Christian Danner a získal s ním dvě pódiová umístění. V roce 1995 byl pak tento vůz pilotován bývalým jezdcem F1 Stefanem Modenou. V roce 2017 byl tento kousek pečlivě zrenovován specialistou Fabriziem Pandolfinim a nyní bude nabízen na únorové pařížské aukci. Cena se odhaduje na 500 až 600 tisíc eur.