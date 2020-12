Staré RCT Evo na základě Porsche 964 vám Ruf postaví i dnes. Přináší pár novinek

Takzvaných restomodů na základě Porsche 911 dnes vzniká celá řada a pokud máte dost peněz, klasiku s alespoň částečně moderní technikou není problém sehnat, respektive si nechat postavit. Ačkoliv má tedy známý německý úpravce, oficiálně výrobce, Ruf plné ruce práce třeba s novodobým Yellowbirdem, zájemce o vypiplaná Porsche hledá i jinde.

Pokud byste totiž chtěli okusit spíše minulost známých monster od Rufu, avšak s trochu aktuálnější technikou, společnost z Pfaffenhausenu potvrzuje, že vám ráda znovu postaví svůj model RCT Evo, který poprvé uvedla na začátku 90. let. A základ zůstává stejný – Porsche 911 generace 964 z let 1989 až 1993. Do nabídky však přináší pár novinek.

RCT Evo vám tedy Ruf nově postaví na základě 964 s úzkou i širokou karoserií, hlavně se ale objevuje možnost mít karoserii i plně karbonovou. Další vylepšení jsou na aerodynamice vozu, použity mohou být volitelně karbon-keramické brzdy a novinkou jsou u Rufu v poslední době oblíbená kola s centrální maticí.

Vzduchem chlazený boxer je ale klíčovým prvkem staronového Rufu. Vzadu tedy pracuje 3,6litrový plochý šestiválec přeplňovaný jedním turbodmychadlem pro výkon 425 koní (313 kW) a točivý moment 570 N.m. Pohon zadních kol, manuální šestistupňová převodovka a žádná zbytečná elektronika jsou samozřejmostí, stejně jako maximálka okolo 320 km/h.

Ruf zmiňuje takřka nekonečné kombinace exteriérových barev vozu, čalounění a zbarvení interiéru. Ke zvýšení bezpečnosti a tuhosti nechybí integrovaný ochranný rám a pro lepší „zapadnutí“ do vozu jsou zde nové skořepinové sedačky.

Kolik si za tuto specialitu německá firma žádá? Základních 350.000 eur (asi 9,25 milionu korun), k čemuž je nutné připočíst cenu dárcovského vozidla, pokud nemáte vlastní 964 určenou k přestavbě.