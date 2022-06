Stará Kia Niro se představuje jako kempovací speciál. Luxusní bydlení nečekejte, ale praktická je dost

Na domácím trhu neřekla odchozí Kia Niro ještě poslední slovo. Luxusní obytný vůz ale samozřejmě nikdo čekat nemůže.

Novou Kiu Niro už jsme dokonce přivítali na českém trhu, ale ta odchozí do starého železa ještě nepatří. Automobilka z něj udělala PVB, tedy purpose built vehicle (vůz pro speciální účely). Prvním krokem byl vůz taxislužby, který je o centimetr delší a o osm centimetrů vyšší, což bylo provedeno především kvůli většímu místu nad hlavami v obou řadách sedadel. Taxík ale nebyl jedinou konverzí.

Už dříve automobilka avizovala, že model Niro Plus bude k mání také ve verzi pro soukromníky, kteří ho budou užívat k různým aktivitám, například kempování. Právě z toho důvodu tu nyní máme fotografie kempovacího speciálu, který má rozkládací matraci, vysouvací stolek nad podběhem, podložku pro ochranu nakládací hrany, brašnu a samozřejmě také rozkládací židle a stolek.

Kempovací Kia Niro Plus se nabízí stejně jako taxi na domácím trhu. Vzhledem k základům, kdy vůz se prodává jako elektromobil i jako plug-in hybrid, by se ale novinka neztratila ani zde. Nicméně je otázkou, zdali by se na zdejším již nasyceném trhu zvýšená Kia Niro vůbec uchytila.