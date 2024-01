Stále si můžete koupit úplně nový RAM 1500, i když je 16 let starý. Pořád hraje se stejným esem v rukávu

Příchod nového modelu nutně nemusí znamenat, že se ten současný odporoučí do starého železa. Například první generace Škody Octavia se s přívlastkem Tour prodávala souběžně s druhou generací až do roku 2010. Stejně to měl i Citroën s Xarou Picasso a novější C4 Picasso. Jelikož se náklady na vývoj a výrobu dávno zaplatily, fungoval starší model jako levnější alternativa, dokud trvala poptávka. Stejný princip drží při životě i skoro 13 let starou Lancii Y. Pravda, pomohl jí facelift v roce 2015 a letos přijde její elektrický nástupce. Je ale možné, že si spalovací derivát ještě chvíli ponechá.

Každopádně Dodge zvolil stejnou cestu v roce 2019, když vedle páté generace RAM 1500 sjížděla z výrobních linek i čtvrtá pod názvem 1500 Classic. Její první modelový ročník měl premiéru v Detroitu roku 2009. A před skoro pěti lety málokdo předpokládal, že klasické provedení půjde objednat jako nový vůz i v roce 2024. Informaci potvrdila automobilka redakci Motor1 s tím, že podklady pro web a konfigurátor jsou v přípravě.

Přesné specifikace tedy nejsou známé, ale pravděpodobně se nic nezmění. Loni se RAM 1500 Classic prodával v pracovní dvousedadlové verzi s dlouhou korbou, poloviční kabinou s prostorem za zadními sedadly nebo dvojitou kabinou. Poslední dvě verze šlo objednat i v luxusnějším provedení Warlock. Pod kapotou běžel buďto základní šestiválec 3,6 litru nebo Hemi V8 5,7 litru, v obou případech s osmirychlostním automatem. Interiér je samozřejmě dávno za horizontem, ale pokud potřebujete pracanta, tak na 7palcovém infotainmentu nesejde a za hromadu tlačítek budete rádi.

Rozhodující je udávaná cena v přepočtu 779.000 Kč, což je o 136.000 Kč méně, než dáte za základní pátou generaci. A ve srovnání s Fordem F150 či Chevroletem Silverado ušetříte asi 90.000 Kč. U nás by ale byly ceny zcela jistě vyšší.