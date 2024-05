Stále na očích: Ford Mustang GTD bude mít okno uvnitř, aby bylo vidět jeho vychytané zavěšení

Kompresorová V8 o objemu 5,2 litru s 588 kW, poloaktivní odpružení s adaptivními tlumiči s šoupátkovým ventilem, karbonový kardan, osmistupňová převodovka uložená vzadu… O technických specialitách nového Mustangu GTD by se daly popsat stohy papíru. Jednou z těch nejzajímavějších je bezesporu podvozek. Vzadu najdeme zavěšení se suvnými vzpěrami, uloženými v trubkovém pomocném rámu ve stylu závodních vozů mezi koly.

Jeho tlumiče Multimatic umí přejít z nejměkčího do netvrdšího nastavení během 15 milisekund, každý z tlumičů je pak osazen dvěma pružinami. Jednu z nich při aktivaci okruhového režimu Track možné hydraulicky stlačit, čímž dojde k téměř zdvojnásobení tuhosti a celé auto klesne k asfaltu o 40 milimetrů. To vše přispívá k mechanické přilnavosti.

„Adaptivní tlumení umožňuje větší flexibilitu v absolutním jízdním výkonu ve srovnání s pasivním tlumičem,“ řekl Scott Keefer, viceprezident společnosti Multimatic, „Umožňuje vám zbavit se kompromisu mezi jízdním komfortem a ovladatelností, který byste normálně udělali při ladění tlumiče. Náš systém je dvojnásobnou výhrou v tom, že nastavení působí velmi analogově, velmi přirozeně, pokud jde o řízení pohybu,“ dodal.

Aby tato technická specialita nezůstala skryta v útrobách vozu, Ford vymyslel zajímavou frajeřinku. Jde o okno z polykarbonátu o rozměrech 60 na 25 centimetrů, opatřené z obou stran speciální vrstvou odolnou proti poškrábání.

„Díky okénku mohou majitelé obdivovat modré a zlaté detaily na tlumičích, aniž by museli demontovat technický panel, a spolujezdec může doslova sledovat zavěšení v akci,“ říká marketingový manažer Mustangu GTD Jim Owens. „Zadní zavěšení je funkční záležitostí, ale je to také krásná věc na pohled. U tak schopného vozu, jako je Mustang GTD, jsme museli udělat něco, co je prostě cool a co majitelé ocení,“ dodává.