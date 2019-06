Stahují se nad spalovacími motory mračna? Podle BMW se není čeho bát. Zatím...

V tomto týdnu BMW ukázalo vizi budoucnosti v podobě několika futuristických konceptů, kterým vévodí moderní interpretace legendárního BMW M1, Vision M Next. Dejme však elektrifikaci stranou. Tady a teď jsou pořád ještě v drtivé většině případů spalovací motory.

I když se v nedávné době naftovým motorům nedávala moc velká naděje, jsou nyní díky inovativním technologiím čistší než kdy jindy. To samé samozřejmě platí i pro benzinové jednotky. Do budoucna se tak s oběma počítá, konkrétně BMW tvrdí, spalovací motory budou nabízet minimálně do roku 2050.

Prozradil to šéf technického oddělení Kraus Fröhlich magazínu Automotive News Europe. Zatímco naftové motory tu s námi budou zhruba další dvě dekády, tedy do roku 2040, benzinovým motorům se přisuzuje delší životnost, konkrétně deset let navíc.

Fröhlich se také nechal slyšet, že celá záležitost s elektromobily je velmi uspěchaná. Tato transformace stojí automobilky obrovské peníze, protože materiál na výrobu baterií je pořád celkem vzácný a rozhodně ještě není finančně dostupným zbožím.

Jednoduše řečeno, BMW se spalovacími motory tu s námi budou minimálně do výše zmíněného roku. Elektrifikace bude přicházet hezky postupně. Co ale bude v roce 2050, nyní nemůže vědět nikdo.