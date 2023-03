SsangYong Torres se ukazuje jako elektromobil. Oproti spalovací verzi je výrazně jiný uvnitř i zvenčí

SsangYong usilovně pracuje na lepší budoucnosti. Vstříc novým zítřkům jede novým elektromobilem.

SsangYong stojí před zlomovou transformací, která by jej měla přivést do moderní doby bez bolístek z minulosti. To prezentuje i přijetí nového názvu KG Mobility. A protože budoucnost je elektrická, není divu, že aktuální novinka Torres EVX má právě lokálně bezemisní pohon. Kompletní odhalení proběhne až 30. března na veletrhu mobility v Soulu, přesto automobilka uvolnila fotografie modelu bez maskování.

Klasický Torres je na trhu od loňského června a v modelovém portfoliu zaujímá místo mezi Korandem a Rextonem. Stejné postavení bude mít i elektrická verze stojící nad bateriovým crossoverem Korando e-Motion. Ačkoliv se mohl SsangYong soustředit pouze na techniku, design vozu oproti konvenční verzi výrazně změnil.

To je nejvíce patrné vpředu, kde místo tradiční masky chladiče s úzkými světly najdeme pouze jednolitou plochu doplněnou LED světelným proužkem. Přítomnost masky symbolizuje šestice zářivých segmentů. Z boku žádná velká inovace neproběhla a záď není možné v tuto chvíli posoudit.

Uvnitř designéři navrhli novou palubní desku s dvojicí širokoúhlých obrazovek sdružených v jeden celek. Podobný koncept má třeba BMW. Ze středové konzole pravděpodobně zmizela velká část tlačítek pro ovládání klimatizace. Dotykové plochy se naštěstí volantu vyhnuly. Naproti tomu konvenční verzi nabízí posádce dva displeje, na kterém ovládají rozhraní multimediálního zařízení a komfortní funkce na spodní obrazovce. Ani digitální přístrojový štít nevyčnívá, ale je naopak hladce zakomponován do palubní desky.

Ohledně pohonu automobilka mlčí, ale možná dostane stejnou, nebo výkonnější sestavu použitou v Korandu e-Motion. Ta využívá 55,3kWh baterii k ujetí 340 km. Jediný elektromotor je naladěn na 190 koní.