Prostor na sedadlech je však velkorysý, a to platí i pro zadní lavici. Příkladný je i výhled z celého auta. No a protože je teď zadní okno o čtvrt metru dál než v Tivoli, pomůže vám s výhledem při parkování couvací kamera. Sice nemá kdovíjaké rozlišení, ale obraz je více než dostatečný a má samozřejmě vykreslené pruhy pro snazší vedení.

Mám-li interiér kvalitou materiálů a zpracováním k něčemu přirovnat, je to Dacia Sandero . Pokud jste seděli v nové generaci, víte, že je to pochvala. Tivoli Grand má ale větší možnosti výbavy a také lepší ovládání. Pokud pak pomineme některé povrchy a ne moc příjemný potah volantu, je Tivoli Grand moc dobrým místem k cestování. Bohužel mám ještě jednu zásadní výtku.

Trochu opřít se musím také do USB nabíječky, která je vpředu jen jedna a její výkon je mizerný. Můj tři roky starý telefon se po hodině a půl jízdy nabil jen o 25 %, což je zoufale málo. V tomto ohledu už je mnohem lepší používat bezdrátové nabíjení, které je paradoxně rychlejší. Všechna auta, ve kterých jsem kdy seděl a byla touto výbavou opatřena, to měla naopak.

Jas displejů přístrojové desky ovládáte dvěma tlačítky na panelu nalevo od volantu. Za to určitě chválíme, protože nemusíte nic lovit v infotainmentu. Displeje ale disponují i funkcí automatického stmívání, které dokáže potrápit, když třeba vyjedete z tunelu do ostrého slunce. Opětovné rozsvícení chvíli trvá a přístroje jsou na pár okamžiků nečitelné.

Náročnějšího uživatele může vylekat zastaralá a ne moc pěkná grafika infotainmentu. Jednotlivé úkony jsou ale svižné. Pěknou grafiku však přináší digitální přístrojový štít. Vypadá skvěle, má spoustu zobrazení a každé z nich je přehledné. Rozvržení ovládání na multifunkčním volantu je pak udělané poněkud nezvykle, ale za chvíli to budete mít v ruce.

Interiér už známe z krátkého Tivoli. Měkčených plastů je poskrovnu a obecně je z auta cítit zaměření na nízkou cenu. Umí ale mile překvapit - třeba zajímavou texturou na výplních dveří. Zpracování je na dobré úrovni a na hmat tu nic nevrže. Občas si jen něco zaskřípe při jízdě. Auto mělo při přebírání najeto jen 650 km, snad se to tedy časem nezhorší.

Není to tedy jedna velká plocha, ale variabilnější prostor včetně několika ok pro pevné uchycení nákladu. Na převoz základních věcí bohatě stačí. Třeba pytle pojiva ze stavebnin odveze, a bude jich dost. Stejně tak i obří nákup. Sklopením druhé řady sedadel, což se bohužel nedá provést z prostoru kufru, navíc získáte takřka rovnou plochu.

Pokud po otevření pátých dveří očekáváte prostornou „skříň“, budete nejspíš zklamaní. Prostor je hodně členitý a litry získává spíše na výšku. Plocha od nákladové hrany po opěradla druhé řady sedadel měří 80 centimetrů. Na šířku má pak přes metr. Nakládací hrana je vysoko a rovná podlážka dvojité podlahy nechává prostor po stranách pro dvě hluboké kapsy, kam lze umístit menší předměty, které by vám jinak cestovaly po kufru.

Jen jedna možnost

Pro pohon modelu Tivoli Grand lze zvolit pouze čtyřválcovou jednotku 1.5 GDI Turbo o výkonu 120 kW (163 koní), která dokáže 1350 kg vážící auto roztáhnout na 175 km/h. Proti agregátu toho nelze moc namítat. Má elán už od nižších otáček a po pořádném roztočení turbodmychadla je hračkou i předjíždění a držení vyšších rychlostí na dálnici. Motor patří k nejsilnějším stránkám auta.

Nejlépe se cítí při klidném používání, to je pak i velmi tichý a chová se kultivovaně. Při dálničních 130 km/h točíte necelých 2500 otáček za minutu, takže už zřetelně slyšíte jeho práci, ale vůbec vás u toho neruší. To samé se však nedá říct o šestistupňové automatické převodovce s hydrodynamickým měničem od japonského Aisinu, kterou získáte za příplatek 31.900 Kč. Dojem z motoru trochu kazí.

Kultivovaný projev z ní totiž získáte pouze pokud budete velmi jemní a dáte si pozor na chirurgickou práci s plynem, jinak cuká. Nejtvrdším oříškem pro pohon je pak jízda krokem po ucpaném městě. Při rychlejších rozjezdech z křižovatek zase převodovka váhá a celý proces ještě může zpomalit systém start/stop, k jehož vypnutí je tu naštěstí velké tlačítko. Na bezpečné předjetí je pak nejlepší podřadit si ručně, což také jde.

Další nepříjemností je spotřeba. Když si ale spojíte nepříliš aerodynamický tvar karoserie, turbomotor bez hybridních pomocníků a automatickou převodovku, asi s tím budete počítat. Průměr se pohyboval od 9 do 11/l 100 km. Vždy záleželo, jaký poměr dané cesty tvořily dálnice a městské kolony, kde apetit výrazně stoupal.

Nicméně jak již bylo psáno, auto mělo při převzetí najeto jen 650 kilometrů, já přidal dalších 800 km. Po pořádném zajetí si jednotlivé komponenty auta mohou ještě „sednout“ a vylepší se tak nejen spotřeba. I tak ale nelze čekat o moc lepší čísla. Nádrž na 50 litrů paliva pak tedy vydrží na zhruba 500 km.

Na houpačce

Tivoli Grand má vpředu McPherson a vzadu torzní tyč. Víceprvková zadní náprava je možná pouze u standardního Tivoli s pohonem všech kol, a ten tady připlatit nejde. Grand je tedy čistou předokolkou, ovšem s terénními funkcemi, jako je třeba asistent pro sjíždění z kopce či režim Winter pro úpravu chování přibrzďování kol v podmínkách s nízkou adhezí.

Naladění podvozku je hodně komfortní. Tivoli Grand se na dobré silnici jakoby nadnáší a jen lehce pohupuje. Nemá ale takřka žádnou kompenzaci bočních náklonů, takže pozor na nájezdové rychlosti do zatáček. Umí se pěkně zhoupnout do strany a sedadlo vás, jak již bylo řečeno, moc nepodrží. I na horších silnicích je tlumení moc dobré, ale když je silnice už opravdu špatná, může vás překvapit silný kopanec od dorazu tlumiče.

Stabilita není špatná, ale pokud narazíte v zatáčce na větší nerovnost, může záď nepatrně odskočit, což je vzhledem k náklonům karoserie a houpavému podvozku nečekané a nepříjemné. Nic pak nečekejte od řízení, které je přeposilované a není v něm takřka žádný cit. Méně náročným řidičům ale poslouží skvěle a díky hodně velkému rejdu se s autem i přes velké rozměry snadno manipuluje.

Silným článkem auta a velké plus pro jízdní vlastnosti jsou brzdy, jejichž vysoký účinek se dobře dávkuje a snadno si získají vaši důvěru. Jen bacha na tvrdé nouzové brzdění, kdy chce karoserie auto jakoby předběhnout a různě se vlní. Auto je tedy určeno klidným řidičům, kteří budou jezdit piánko a budou na auto jemní. Pak je jeho celková kultivovanost určitě překvapí.

I když je Tivoli Grand na pohled velkým autem, pořád je to prodloužená verze městského crossoveru. Maximální hmotnost brzděného přívěsu je tedy jen 1000 kg, případně 500 kg nebržděný. Na převoz dříví z lesa akorát, na karavan a loď už je třeba sáhnout po větších zbraních, které SsangYong v nabídce samozřejmě má.

Cena

No a tady je to zajímavé. SsangYong Tivoli Grand stojí v základní výbavě 429.900 Kč. Výbava je dobrá, ale pokud chcete třeba 2zónovou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel a volantu či tónovaná okna, musíte sáhnout po paketu Style+ za 40.000 Kč, případně koupit za 47.900 Kč paket Sport, který k výše zmíněnému přidává ještě 18palcová kola. Na pakety se do konce roku vztahuje sleva, takže vyjdou na 10.000 Kč, respektive 17.900 Kč.

Připlatit si pak můžete ještě paket Tech za 19.900 Kč. Obsahuje bezdrátové nabíjení telefonů, automatické ovládání dálkových světel, dešťový senzor, bezklíčové odemykání vozu či vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním. Standardní barvou je bílá, případně lze za 9900 Kč sáhnout po jedné z pěti metalíz.

Testované auto tedy stálo 560.100 Kč. Vidím v tom trochu problém, protože větší, jízdně lepší a celkově schopnější Korando s tím samým motorem stojí 489.900 Kč, a třeba už vyhřívání předních sedadel, přední LED mlhovky a parkovací kameru má ve standardu. A hlavně si u něj lze připlatit pohon 4x4.