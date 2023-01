SsangYong po 35 letech končí. Důvod nepřekvapí, ale vstane z popela ve zcela nové podobě

Nový majitel se rozhodl skoncovat s celou historií SsangYongu. Chce tak bojovat proti nevalné image značky.

Se vstupem do světa elektromobility změnila řada automobilek svou image. Chtějí tím vyjádřit posun k novým technologiím a modelům příští generace. Nyní se k nim přidává i nejstarší jihokorejská automobilka SsangYong, i když ze zcela jiných důvodů a v daleko větším měřítku.

V poslední době má SsangYong docela úspěch i na českém trhu, kde nabízí cenově atraktivní SUV. Bohužel to rozhodně nezachrání globálně pohnutou image. Historie značky sahá do roku 1954, i když označení SsangYong přišlo až koncem osmdesátých let. Od té doby značka často měnila majitele. Fungovala pod křídly Daewoo, čínského SAIC Motor, indického Mahindra & Mahindra, až ji nakonec loni koupila skupina KG s pevnými kořeny v chemickém a hutním průmyslu. Podle ní už není současná podoba značky zapotřebí, a je třeba začít budovat její novou tvař.

Pokud záměr akcionáři na březnové valné hromadě odsouhlasí, SsangYong by se přejmenoval na KG Mobility. S tím souvisí změna firemní identity a loga na „KG“. Název také naznačuje, že by se automobilka vedle prodeje automobilů mohla věnovat i ostatním řešením mobility a s tím spojeným službám.