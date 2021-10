Jak vidíte, výbavy může mít Musso Grand na rozdávání. Škoda tedy, že se na ty světlomety nějak zapomnělo. Prostor je pro pět cestujících královský, především pro hlavu. Sedadlo řidiče je velmi komfortní a nemá nijak výrazné boční vedení. V zatáčkách sice trochu vlajete, ale do těchto aut se velmi často nasedá a vysedá. Bylo by to jen na obtíž.

Testovací vůz byl doplněný ještě o zelenou metalízu Amazonia. Standardem jsou halogenové světlomety, v naší výbavě Premium jsou čelní světlomety xenonové a LED techniku má pouze denní svícení. Svítivost v noci má Musso Grand na dnešní poměry už velmi slabou a špatné je to především se svícením do stran. Hlavně v ostrých zatáčkách prostě nevidíte, kam jedete.

Do hledáčku evropských zájemců o užitkový pick-up se před dvěma lety dostal i zástupce z Jižní Koreji, pick-up SsangYong Musso Grand. Chlapácké auto sází nejen na pověstnou houževnatost vozů se dvěma draky ve znaku, ale i na slušnou výbavu. Nyní si tento kousek prošel omlazením a dorazil k nám do redakčního testu.

Jedna možnost, ale dostatečná

Zatímco před facelifty sdílelo Musso Grand stejně naladěnou pohonnou jednotku s SUV Rexton, po faceliftu se rodinnému SUV dopřálo více koní, zatímco pick-up si ponechal původní setup. Vpřed jej tedy pohání vznětový čtyřválec e-XDI o objemu 2,2 litru s výkonem 133 kW (177 koní) a se 420 N.m točivého momentu.

Na auto s takovým tvarem, vysokou světlou výškou, žádným krytem korby a pohotovostní hmotností 2100 kg je to málo. Dynamika je tedy velmi vlažná, ale od toho tyto vozy primárně nejsou a konkurence na tom není o moc lépe. Důležité tady je, že maximum točivého momentu máte už od 1600 otáček. A vyšší hlučnost a mírné vibrace na volnoběh mu při pracovním nasazení asi taky odpustíte.

Motor je standardně spárovaný s šestistupňovou manuální převodovkou. Za 46.900 Kč jde ale spárovat se šestistupňovou automatickou převodovku Aisin. Měl ji i náš vůz. Stejně jako motor působí velmi rozvážně. Řadit umí jemně a špatné nejsou ani rozjezdy, ale třeba podřazení do kopce trvá dlouho. Pomocí voliče lze řadit i manuálně, ale ani tak to není rychlé.

Spotřeba je v rámci kategorie vcelku normální. Průměr za týden dělal 10,3 l/100 km, ovšem s velkým podílem dálnice. S lehkou nohou se bez problému dostanete i pod devět litrů. Stačilo by ale málo, třeba manuální převodovka a pořádný kryt zadní korby pro lepší odvod proudícího vzduchu, a spotřeba i dynamika by byly určitě ještě lepší.

Tak jak to chcete?

Musso Grand je pracovní pick-up na prostorovém rámu s lichoběžníkovou nápravou vpředu. Vzadu si ale můžete vybrat, jestli chcete listová pera či pětiprvkovou tuhou nápravu. Na vašem výběru dost záleží. Na korbu nad listovými pružinami naložíte tunu nákladu, nad pětiprvek „pouze“ 805 kg. To může být pro mnoho zákazníků klíčové.

Maximální tažná kapacita se pak neodvíjí od zvolené nápravy, ale od převodovky. Manuál utáhne 2600 kg, automat 3000 kg. Pro většinu úkonů to bude dostatečné, ale v číslech Musso Grand poráží konkurence. Ford Ranger utáhne v určitých specifikacích 3,5 tuny, Toyota Hilux taktéž a Korejce v tomto poráží i Mitsubishi L200, i když jen o 100 kg.

Jízdními vlastnostmi si pak většina z uvedených nemá co vyčítat (nejezdil jsem jen s Rangerem). Musso Grand s nezatíženou pětiprvkovou tuhou zadní nápravou jezdí pořád jakoby napnutě, je prkenné a na větších nerovnostech mu odskakuje zadek. Stačí však naložit na korbu 100 kg a už je cítit posun směrem ke komfortu. Naše specifikace nicméně doplatila na velká a těžká dvacetipalcová kola, která pro komfortní jízdu nejsou úplně ideální a často kopala do kabiny. To pak nezachrání ani náklad.

Pro vůz je standardem připojitelný pohon všech kol včetně redukce. K naší výbavě Premium+ se pak řadí automatický závěr zadního diferenciálu. Při běžném cestování se připravte na výrazné náklony karoserie a vysoký účinek posilovače řízení s dlouhým převodem.

Cena

No a tady je to nejzajímavější. Doposud se SsangYong Musso Grand jevil jako docela obyčejný pick-up s neotřelou tváří, ale jak už je u korejských aut zvykem, nakonec překvapí cenou. Základní varianta Style stojí 699.900 Kč. Pokud chcete srovnání s konkurencí, můžeme se podívat na Toyotu Hilux. Srovnatelná výbava Live s karoserií Double Cab vyjde na 988.570 Kč. Mitsubishi L200 Plus s výbavou Invite začíná na částce 860.850 Kč a Ford Ranger Double Cab stojí skoro milion. I když si tedy do Musso Grand namačkáte všechnu možnou výbavu, pořád bude levné. Naše auto stálo 1.062.100 Kč. Konkurenti umí být klidně i o půl milionu dražší. To se mu pár těch much rázem snadněji odpouští, že?