SsangYong láka na elektrické Korando. Bude mít kapotu z hliníku a žraločí ploutve

Současný trend elektromobilů se brzo dotkne i korejské automobilky SsangYong, která by měla do dvou let uvést na trh bateriovou verzi SUV Korando. Vůz, který je interně označovaný jako E100, by měl dorazit na trh v prvním čtvrtletí roku 2021. Mezi dostupnými trhy by pak měl být i ten náš.

Automobilka nyní zveřejnila první designové skici, které nám naznačí, jakým směrem se bude elektrické korando ubírat. Na první pohled zaujme uzavřená maska chladiče, která je pro elektromobily typická. Zdá se také, že logo automobilky by mohlo být podsvícené.

Logo značky na skicách se používá podle webu Carscoops na domácím korejském trhu. Jiný je pak i přední nárazník. Podle automobilky je kapota z hliníku, aby se předek vozu odlehčil a těžiště se posunulo více doprostřed. Lepšímu proudění vzduchu pak pomáhají dodatečné „žraločí ploutve“.

Podle předchozích zpráv bude vůz pohánět elektromotor o výkonu 138 kW (188 koní). V tomto naladění by šlo o nejsilnější verzi vozu v nabídce. Baterie s kapacitou 61,5 kWh by měla vystačit na ujetí vzdálenosti 420 kilometrů. SsangYong ovšem uvedl hodnotu měřenou podle staršího cyklu NEDC.

Maximální rychlost vozu by měla být omezena na 153 km/h. Na více informací o voze si budeme muset počkat. Aktuálně si model Korando můžete pořídit se zážehovým motorem 1.5 Turbo GDI o výkonu 163 koní a s naftovou šestnáctistovkou o výkonu 136 koní. V obou případech je o solidní SUV se sympatickou cenovkou.

Galerie doplněna o standardní Ssangyong Korando.