V porovnání s verzí Style+, kterou jsme v testu měli posledně, je dnes zkoušená linie Clever už na první pohled vybavenější. Ve standardu zahrnuje digitální přístrojový štít s jemným rozlišením a měnitelnými motivy, osobně jsem ale stejně používal klasiku s otáčkoměrem vlevo a rychloměrem vpravo. Je tady všechno, co můžete potřebovat: vyhřívaná sedadla a volant, zadní parkovací kamera, digitální příjem rádia a všechno skvěle funguje. To dnes u nových mainstreamových vozů s větší mírou digitalizace není vždycky pravidlem.

I když je to už asi třetí korando, které jsem v posledním více než roce vyzkoušel, vždycky mě dokáže příjemně překvapit. Boduje hlavně svou bytelností, prostorností a v podstatě naprostou bezproblémovostí. Bytelnost si ověříte snadno: stačí za sebou zabouchnout poctivé dveře, které do zámků zaklapnou stejně lehce a tiše jako u luxusních aut. Sedadla jsou bohatě dimenzovaná a pohodlná, v loktech ani nad hlavou stran prostoru nestrádám, dojem budí i hodně široká kapota. Nemáte pocit, že sedíte v kompaktním SUV, ale v něčem mnohem větším.

Vůz, registrovaný na podzim loňského roku, spadal ještě do modelového roku 2020, což znamená, že doplňkové prvky výbavy jste si mohli v ceníku vybírat jeden po druhém. To jde samozřejmě i dnes, od modelového roku 2021 se však český SsangYong „našel“ v paketech výbavy, což znamená, že v podstatě všechny příplatkové prvky zkoušeného vozu (najdete je v třetí kapitole) dnes můžete mít po výběru paketu Clever+ za 52.000 Kč. Jeho součástí je i bezklíčové odemykání a startování tlačítkem, které našemu vozu chyběly.

Hlavně klid...

Nabídka motorů SsangYongu Korando není tak rozmanitá jako u konkurence. Zahrnuje jeden turbobenzin a jeden turbodiesel, z dnešního pohledu je malý zázrak, že chybí jakákoliv forma elektrifikace. S flotilovými emisemi ještě v letošním roce pomůže ryze elektrická verze koranda, která by měla nabídnout výkon okolo 130 kW a sympatický dojezd převyšující 400 km. SsangYong umí oba spalovací motory koranda nabídnout s manuálem i automatem a také s předním pohonem i se čtyřkolkou, takže kdo chce, ten si prostě vybere.

Osobně si nemyslím, že by byl pohon všech kol u kompaktního SUV nutný (záleží samozřejmě na potřebách každého řidiče), ale čím jsem starší, tím více u běžných spotřebáků oceňuji automatickou převodovku. Přece jen to obvykle nejsou řidičská auta a automat je z hlediska běžného denního používání pohodlnější. Navíc za něj SsangYong nechce moc, takže papírově je všechno vlastně úplně v pohodě.

Už v minulém testu koranda jsem se přesvědčil, že udávaný výkon nemusí být vždycky směrodatný a hodně záleží na tom, jakým způsobem ho motor umí podat. V kombinaci s manuálem se benzinová patnáctistovka Turbo GDI probouzí až kolem 3000 otáček, pod touto hranicí působí ospale a 120 kW (163 koní) byste jí tipovali jenom těžko. Už kvůli převodovce, která by svým zpřevodováním seděla spíše naftovému motoru.

S automatem je to podobné – motor Turbo GDI se prostě musí více točit, aby byla dynamika taková, jakou si představujete. Převodovka je od Aisinu, má šest kvaltů a při klidné jízdě je mimořádně jemná. Její volbou se připravíte o 20 N.m točivého momentu, protože s automatem motor dosahuje „jen“ 260 N.m v rozmezí 1500 až 4000 otáček za minutu. Je to ale pořád více než u konkurence, protože třeba nesrovnatelně dražší Škoda Karoq 1.5 TSI nabídne 110 kW a 250 N.m.

Problémy vidím jinde. Zatímco při klidném tempu řadí automat příkladně, při ostřejší jízdě přestane stíhat a někdy mu dlouho trvá, než vytočený motor přeřazením na vyšší stupeň hodí do klidu. Nemusíte ale ani jezdit ostřeji, abyste občas trochu delší přemýšlení skříně odhalili. Stačí například ve městě při přejíždění z pruhu do pruhu vyšlápnout plyn trochu více (není nutné až do kickdownu), abyste po bezpečném dokončení manévru a uvolnění plynu čekali na přeřazení déle, než je zdrávo.

Další věc je spotřeba paliva. SsangYong uvádí, že u benzinové předokolky s automatem by měla být o tři deci vyšší než u manuálu (7,65 vs. 7,95 l/100 km), jenže zatímco s manuálem nebyl až takový problém jezdit za zhruba 7 litrů na sto kilometrů, s automatem jsme se těžko dostávali pod devět litrů. Největší vír v nádrži nadále tvoří dálniční přesuny, kdy motor při rychlosti 130 km/h na šestku točí 2600 otáček. Sedmička by přišla vhod, ale tipuji, že vzhledem k charakteru motoru by vám tam vydržela pouze na rovinatých úsecích.

... a žádné divočení

Zkuste se zamyslet a odpovědět si na otázku, co vlastně očekáváte od kompaktního SUV. Za mě je to dostatečný vnitřní prostor, dobrý výhled z kabiny, ale hlavně pohodlný podvozek a bezproblémové ovládání. Tohle je u SsangYongu Korando splněno. Je to parťák, který se pro každodenní soužití vyzbrojil víceprvkovou zadní nápravou, lehkým, ale poměrně dlouhým řízením a pohodlným podvozkem schopným bez problémů pobrat většinu běžných nerovností. Na ty ostré už je ale občas krátký a v kabině to cítíte.

Od auta za 450 tisíc korun v základu nelze očekávat zázraky, navíc zájemce nemá v podstatě žádné větší možnosti, kterými by mohl jízdní vlastnosti vozu ovlivnit. Přepínač jízdních režimů (Sport, Winter) upraví reakce převodovky a plynu, adaptivní tlumiče nedostanete ani za příplatek a nezbývá tedy, než to zkusit s velikostí kol. Sedmnáctky s 60procentími pneumatiky jsou standardem pro všechny výbavy s výjimkou nejvyšší Premium, osmnáctky s 55procentními plášti jsou již součástí paketu Clever+.

Jízda rozhodně není špatná, korando ale pochopitelně má své limity. Při svižném tempu se dost naklání a rychleji přechází do nedotáčivosti. Řízení není moc komunikativní ani rychlé, nicméně celkově se vůz chová předvídavě a nepřekvapí nečekanými kroky. Z hlediska jeho vlastností mi tak stále asi nejvíce vadí aerodynamický svist kolem vnějších zpětných zrcátek a předních sloupků ve vyšších rychlostech. Jinak je to ale fajn auto za neskutečně dostupnou cenu, díky které mu dokážete ledacos odpustit.