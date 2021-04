Zavazadlový prostor pojme 551 litrů (407 litrů s rezervou). Pogumovaná podlážka se vždycky hodí, a navíc pod ní najdete ještě dvě přihrádky na drobnosti. Je tu i řada úchytných ok na sítě, světýlka… no prostě pan Kufr, který má vše, co byste mohli potřebovat. Ale nyní konečně k tomu, proč máme tohle auto opět v redakční garáži.

Vše máte po ruce, věci po kapsách pojme řada odkládacích prostor a sedíte poměrně vysoko, takže máte rozhled do všech stran. Nepřekáží ani poměrně silné A sloupky. Vyšší posaz za volantem a spíše volná pohodlná křesla místo sedadel s vámi pochopitelně v rychleji projetých zatáčkách začnou cloumat, ale kdo by s tímto autem pospíchal, když je na palubě taková pohoda?

Uvnitř to ale jednoduše rozhodně nevypadá. Korando vypadá luxusně, především ve zkoušené výbavě Premium s koženými sedadly. Ta jsou vyhřívaná, ventilovaná a vpředu elektricky nastavitelná. Klimatizace, všemožné asistenční systémy i navigace tu jsou také a digitální přístrojový štít má dokonce funkci zrcadlení Apple Carplay , takže nemusíte při navigování aplikací Waze uhýbat pohledem od volantu. Tohle nemá ani německá prémie.

Designovka to není, ale chlapácké auto rozhodně ano. V záplavě některých spíše „holčičích“ SUV určitě vyniká. Trochu rozbíjí představu o tom, že vyvýšená auta jsou do města, aby mohla přeskakovat obrubníky. Suzuki Vitara , Subaru XV , Dacia Duster a SsangYong Korando i dnes ukazují, že auto tohoto typu nemá stát jen před supermarketem, ale také před posedem. Robustní a jednoduchá auta za rozumnou cenu tedy ještě jsou a na jedno teď koukáte.

Hladový vlk

Korando je k dispozici se dvěma motory: zážehovým 1.5 Turbo GDI o výkonu 120 kW a naftovým 1.6 E-XDI o výkonu 100 kW. Jak jednoduché. Testovaný přímovstřikový zážehový motor má v aktuální verzi lepší chlazení a o 25 % rychlejší nástup turbodmychadla z nízkých otáček. V kombinaci s šestistupňovou automatickou převodovkou Aisin pak dává točivý moment 260 N.m, zatímco s manuálem 280 N.m. Pro oba motory se meze nekladou. Pohon všech kol s mezinápravovou spojkou i automat jsou otázkou dvou příplatků (46.900 Kč a 40.900 Kč).

163 koní zní jako fajn stádo, ale v SUV se čtyřkolkou, automatem a aerodynamikou akvária toho pochopitelně moc nezmůžou. Na žádné rychlejší přesuny ho prostě neužije. Do třech tisíc otáček působí ospale, ve třech se něco začne dít a ve třech a půl už začne obstojně táhnout. Na podřazení automatu naštěstí nečekáte a umí se sebrat hodně rychle. Obráceně už je to trochu problém, protože převodovka při řazení nahoru chvilku váhá.

Pokud vás tedy láká benzin kvůli lepší dynamice, asi byste to měli ještě zvážit. V kombinaci s výše uvedenými faktory totiž není slabší diesel pocitově o tolik pomalejší. A to jsme ho také testovali i s automatem a čtyřkolkou. Teď si možná řeknete, že v základu je turbobenzin o 85 tisíc korun levnější, takže třeba na dynamiku nehledíte a z hlediska financí není co řešit, ale pokud se s ním chystáte jezdit hodně, příplatek za diesel je na zvážení.

Důvod je jednoduchý: jestliže chtělo Honzovo korando z loňského roku v kombinaci s tímto motorem a automatem devět litrů naturalu na sto kilometrů, já se díky častějším dálničním přesunům nedostal pod 9,5 l/100 km. Auto jsem pak vracel se spotřebou 10,1 l/100 km, protože jsem párkrát zavítal i do města. Samozřejmě se ale není čemu divit, korando nemá žádnou formu elektrifikace a jezdí jako stará škola.

Naftové korando s automatem a čtyřkolkou pak chtělo na 100 km jízdy 7 litrů nafty. Nebo ještě jinak. S přihlédnutím k průměrné ceně paliv je podle námi naměřených hodnot naftové korando o skoro korunu na kilometr výhodnější (2,80 Kč vs. 1,90 Kč). Zážehová varianta má nádrž větší jen o tři litry (47 vs. 50 litrů), takže na jednu nádrž ujedete do 500 kilometrů.

Nerad bych ale zážehový agregát nějak shazoval. Oproti naftovému motoru zase nemá zvuk jako starý autobus a při dálničních 130 km/h je při 2600 otáčkách ještě v klidu. To jediné, co vás tak ruší, je aerodynamický hluk. Odhlučnění podvozku se ale povedlo slušně. Je to prostě otázka priorit. Kupovat ale benzin kvůli lepší dynamice nemusí být taková výhra, jak se při pohledu na čísla zdá.

Korando ani není žádný řezač zatáček. Stejně jako u naftového motoru se hodí spíše do rukou klidnějších řidičů, kteří potřebují rodinné auto s dostatkem prostoru a ocení pohodu, se kterou pomohou jemně nastavené tlumiče a víceprvková zadní náprava. Do plavání na obláčku má sice ještě daleko, ale před konkurenty se rozhodně nemusí stydět.

Rychle projeté zatáčky se zase projeví poměrně vysokými náklony karoserie, což je snad ta nejlepší psychická brzda. Nepomůžete tomu ani režimem Sport na otočeném voliči, kde se také uzavírá diferenciál a spíná režim pro jízdu na sněhu. Sportovní režim spíše upraví chování převodovky a trochu přikoření reakce na sešlápnutí pedálu plynu.

Kolik za to?

SsangYong na našem trhu dlouhodobě září nízkými cenami. Ani toto korando v plné náloži není výjimkou. Vrcholná výbava Premium vyjde s tímto motorem na 619.900 Kč. S příplatkem za automat a čtyřkolku to tedy dělá 707.700 Kč. Pokud naložíte nový Hyundai Tucson maximální výbavou a sáhnete po motoru 1.6 T-GDI s automatem a čtyřkolkou, vyjde vás na 919.990 Kč.

V jeho prospěch ale mluví výkon 169 kW a hybrid, který dost pomůže se spotřebou. Podobné je to i s Fordem Kuga. Ten stojí v maximální výbavě s motorem 2.5 Duratec Hybrid (190 koní), převodovkou eCVT a pohonem všech kol už přes milion.

U koranda dostanete v maximální výbavě vedle výše zmíněných prvků i vyhřívaný kožený volant, 18palcová kola či bezklíčové odemykání vozu. Ke čtyřkolce se pak váže i absence systému start/stop a elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold.

Snad vás asi nenapadne prvek, který by tu scházel. A pokud toužíte po panoramatickém střešním okně, stojí 13.900 Kč, což je jeden z mála příplatků. Dalším jsou třeba 19palcová kola za 10.900 Kč. Pro výbavu Premium jsou pak připraveny ještě pakety Tech a Premium+. První vám za 34.900 Kč přidá do vozu lepší infotainment, detekci slepého úhlu, LED ambientní osvětlení či asistenta pro bezpečné vystoupení z vozu. Balíček Premium+ pak přidá třeba ještě elektrické ovládání zavazadlového prostoru.