Srážka se zvěří? Řidiči podceňují prevenci. Při střetu máte na výběr, ale nepřeceňte své schopnosti

Pokud vám cestu zkříží místní obyvatel lesa hledající potravu, jednejte rychle a s rozvahou. Existuje i několik jednoduchých rad, jak situaci předejít.

Zimní období je ideální pro setkání se zvěří hledající potravu, ale ne zrovna v dobrém smyslu. Na silnici ji totiž potkat nechcete, ale jen těžko tomu lze zabránit. Přírodě samozřejmě můžeme poručit ploty u silnice, ale s nimi se na okresních silnicích setkáme zřídka. Prevence tak zůstává především na řidiči.

Článků o tom, co dělat po nehodě, je spousta, zejména v souvislosti s pojišťovnami a statistikami nehod, ale těch věnujícím se prevenci najdeme mnohem méně. Přitom pár jednoduchých rad vám může ušetřit peníze, čas a hlavně zdraví. Zimní období je nejzrádnější, brzký soumrak a pozdní úsvit, kdy bývá lesní zvěř nejaktivnější, zastihnou daleko více řidičů. Dokonce existuje portál s mapou označující místa s častým výskytem zvěře. Statisticky nejrizikovějším úsekem je část silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry.

Prevence na prvním místě

Úseky s častým výskytem daňků, jelenů, srn a divokých prasat jsou označovány příslušnou výstražnou značkou, kterou není radno podcenit. Obecně je dobré zpozornět v hustých lesích a silnicích vedoucích kolem polí a vodních ploch. Klidně požádejte i spolujezdce, aby byl vaším druhým párem očí. Některé vozy jsou dnes vybavené nočním viděním s detekcí chodců, cyklistů a zvířat.

Zkontrolujte situaci za sebou ve zpětném zrcátku, zpomalte a rozsviťte si dálková světla. Samozřejmě, pokud proti vám nejede jiné auto. Uvidíte dál a lépe zahlédnete zářivé oči zvěře, v nichž se paprsky odrážejí. Oslněná zvířata mají tendenci zůstat stát a zírat. Proto ihned dle možností plynule zastavte a přepněte minimálně na potkávací režim. Případně zapněte i varovná světla. Určitě nepokračujte v jízdě, protože chování a pohyb zvířat je nevyzpytatelný a není radno se k nim s vozem přibližovat, nebo se pokoušet je bez zastavení objet. Lesní zvěř většinou chodí ve stádech, takže jestli uvidíte jedince, pravděpodobně jej budou následovat další členové. Stejně jako za samicí lze předpokládat mláďata. Na to pozor při opětovném rozjezdu.

Myslivci někdy používají na nepřehledných úsecích mlhovky, protože svítí více do stran, zvíře neoslní a je větší pravděpodobnost že v klidu přejde. Tady ale pozor, používání mlhovek je povolené pouze za mlhy, hustého deště nebo sněžení, v jiných případech můžete dostat pokutu až 2500 Kč, takže to berte spíše jako poznámku, nikoliv doporučení. Opatrně i na preventivní plašení zvěře klaksonem, jeho užívání je rovněž vymezeno zákonem.

Naopak lze doporučit různé akustické plašiče připevněné na přídi vozu. Fungují pasivně při rychlostech od 70 km/h na principu proudícího vzduchu generujícím ultrazvukový hvizd. Člověk ho neslyší, ale zvířata ho nemají ráda.

Když se kolizi nelze vyhnout

Jsou ale situace, kdy žádná prevence nepomůže, protože střet je tak náhlý, že na ni není čas. Ačkoliv se to snadno píše, paniku hoďte za hlavu a jděte tvrdě na brzdy. Potom máte na výběr, jestli do srny narazit, nebo vyhodnotíte, že máte dostatečný prostor pro úhybný manévr.

První případ je více univerzální, protože dupnout na brzdu by měl zvládnout každý. Moderní auta vás navíc podpoří asistentem, který rozpozná panické brzdění a pomůže pedál ještě přitáhnout pro maximální účinek. Zároveň se aktivují prvky jako ABS, či ESP, takže auto zůstává řiditelné. Ale pozor, během prudkého brzdění klesá příď dolů a zvyšuje tím pravděpodobnost, že zvíře sklouzne po kapotě na čelní sklo a následně těžce zraní posádku. Proto těsně před srážkou sundejte nohu z pedálu a nechte příď opět přizvednout.

Před nárazem je vhodné nasměrovat vůz tam, odkud zvíře vychází. Jednak ho trefíte menší plochou auta nebo leknutím popoběhne dopředu a kolizi se vyhnete. Běží-li zprava, je to jednouché, pokud zleva, je třeba se přesvědčit, že v protisměru nic nejede. Pamatujte, že přední část vozu je nejpevnější a obsahuje nejúčinnější deformační zóny.

Alternativou řešení krizové situace je úhybný manévr, který ale vyžaduje pokročilý řidičský um, a především dobré znalosti o jízdních vlastnostech auta. Simulace takového manévru se nazývá „losí test“, který se rovněž objevuje často v našich článcích.

V tomto případě pod plným brzděním zatočíme do volného prostoru na vozovce, poté volant srovnáme, aby se auto zklidnilo a poté opět prudce zatočíme pro vrácení se do jízdního pruhu. Prostřední fáze je extrémně důležitá, jelikož okamžitý přechod do pruhu může způsobit ztrátu přilnavosti zadní nápravy a následný smyk. Správné provedení také závisí na pohonu předních, zadních nebo všech kol.

Tato varianta není pro nezkušené, jelikož byť na krátko, využijete i druhý pruh, kde jakékoliv ohrožení ostatních účastníků provozu jde na vaši hlavu. Stejně tak pokud manévr nezvládnete a skončíte v příkopu, klasické povinné ručení vám nepomůže.