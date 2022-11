Meziročně se počet nehod s divokými zvířaty nezměnil, škody ale narostly o deset procent. Nejvíce srážek bylo ve Středočeském kraji.

Máme zde opět podzim, kdy se ranní i odpolední dopravní špičky více protínají s dobou aktivity zvěře. Tradičně tedy dochází k většímu množství nehod. „Následkem bývá významný nárůst střetů motorových vozidel se zvěří,“ upozorňuje Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV). V období mezi letošním dubnem a zářím eviduje policie 7310 případům sražení zvěře, což je podobné číslo, jako loňských 7329. Ale zatím co vloni způsobily nehody v tomto období škodu za 395 milionů korun, letos jde už o 438 milionů.

Průměrná škoda vyplacená z autopojištění tak letos stoupla na více než 46 tisíc korun. „Náklady na pojistné události rostou společně s tím, jak se zvyšují ceny materiálů, náhradních dílů ale také práce v servisech. Pojištění tak představuje stále důležitější a užitečnější nástroj na vyrovnání se s finančními následky po nehodě se zvířetem,“ vysvětluje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí z Generali České pojišťovny.

Dle statistik tvořila 80 procent účastníků srážek za poslední půlrok srnčí zvěř. K největšímu počtu 1622 nehod došlo ve Středočeském kraji, v němž je nejrizikovějším úsekem část silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 94 metrech odehrálo 7 nehod. Druhá příčka patří Vysočině (1017 střetů), na níž nejkritičtější místo představuje část silnice 360 na půl cesty mezi Pocoucovem a Trnavou. Na úseku o délce 188 m došlo k 10 nehodám se zvěří. Třetí co do počtu srážek je Ústecký kraj (924), kde je nejhorším místem frekventovaná silnice I/13 mezi Jirkovem a Komořany. Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném období skončilo 11 zvířat, a to na 178metrové pasáži hned za mimoúrovňovou křižovatkou směrem z Jirkova.

Dle statistik panuje největší riziko nehod s divokými zvířaty hodinu před východem slunce a dvě hodiny po jeho západu. Při jízdě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože i když ke srážkám se zvěří dochází nejčastěji u zalesněných úseků, srna či kanec se před vás mohou vrhnout i jinde. V případě, že zvíře vstoupí na vozovku, je velmi pravděpodobné, že nebude samo. Když se srážka nevyhnutelná, při brzdění udržujte směr po vozovce – je lepší zvíře srazit, než omotat auto o strom nebo rozbít o skrytou skruž v příkopu.

Když už ke srážce dojde, zapněte výstražná světla a místo nehody označte trojúhelníkem nebo výstražným světlem. Neprodleně kontaktujte policii (v případě zranění posádky vozu záchrannou službu), která upozorní správce honitby a ten si sraženou zvěř převezme. Se zvířetem nemanipulujte a rozhodně si ji nesmíte naložit do auta a nechat – dle zákona se tak stáváte pytláky. Kontaktujte svou pojišťovnu a následky nehody nafoťte nebo natočte, protože se stanou důležitou informací při řešení pojistné události.