Babetta je ikonou mopedů československých silnic, která si i dnes udržuje silnou základnu fanoušků. Ačkoliv můžete ctít původní stav a nostalgii, taková Babetta ve stylu moderního scrambleru nebo café raceru je už dnes také realitou. A právě na přestavby slavného mopedu se specializuje malá dílna Squirrel Design z Pardubic.

Vedle normálního servisu nebo generálních oprav totiž Squirrel Design nabízí i stavby na přání, které si často berou inspiraci v moderních retro motocyklech. Stačí se podívat do galerie a uvidíte, že i Babetta může dostat prostorový rám, nahoře umístěnou nádrž, nízká řídítka a ve výsledku připomínat café racer.

Jak uvádí dílna na svém webu, realizace je dílem individuálního přání a finančních možností zákazníka. Fantazii se tedy meze nekladou a zázemí má Squirrel Design skvělé. Vyrábí si tu vlastní optimalizované komponenty nebo zvládají upravovat rámy bez zásahu do jejich konstrukce.

Squirrel Design se zaměřuje především na modelové řady Babetty 210 a 225, u kterých nabízí i zvýšení výkonu změnami v sání, úpravami válců, hlav a karburací. Úpravou převodů umí také navýšit maximální rychlost.

S mottem „Přivezte svoji starou a odvezete si hned novou“ jsou nakonec zájemcům k mání i připravené Babetty 210 po generální opravě, které jsou ihned k odběru a čekají pouze na vybranou barvu laku. Cena pak reflektuje stav starého stroje, který dílna vykoupí na protiúčet. Jak to tedy vypadá, Babetta is not dead.