Spyder, nebo Spider? Které označení je správně? Původ sahá až do 18. století

Fiat 124 Sport je Spider. Porsche 918 je ale Spyder, stejně jako Audi R8 je Spyder a v Americe byla Toyota MR2 Spyder. Proč? Hodilo by se říct, že Spider se píše pouze v souvislosti s italskými vozy. Důvod se zdá být prostý, v italské abecedě totiž není písmeno ypsilon. Označovaly se tak všechny vozy značky Fiat bez střechy a označují se tak všechny nynější otevřená Ferrari.

Ale pozor! Jsou tu určité výjimky. Třeba Lamborghini Huracán se označuje jako Spyder, což teorii rozbíjí. Hodilo by se ale říct, že Huracán sdílí základy s německým Audi R8, takže se stejné označení pro oba vozy nabízí, ale jako Spyder se v minulosti označovalo i Maserati, což byla verze s otevřenou střechou modelu Coupé.

Není ani pravda, že všechna auta se stahovací střechou mimo Itálii se označují jako Spyder, protože je tu britský McLaren, který vozy této kategorie označuje jako Spider. Podle všeho jsou to ale jen výjimky, takže se můžeme držet toho, že italské kabriolety a roadstery se označují z větší části jako Spider, zatímco ostatní země používají v drtivé většině případů Spyder.

Existuje však jedna teorie, která vznik italského označení vozu vysvětluje jako chybu v italském časopisu. Příběh pojednává o tom, že byl jistý italský novinář na americkém autosalonu v roce 1953, kde bylo k vidění Porsche 550 Spyder. Ten vůz, ve kterém herec James Dean tragicky zahynul.

Novinář běžel k telefonu a o novém modelu začal ihned referovat svému vedení. „Je to krásné, bez střechy a jmenuje se to spídr“. Jakže? Spídr? Dobře! V italském časopise se prý tehdy otisklo, že Porsche postavilo auto s názvem Spider. Napsali to zřejmě právě proto, že italská abeceda nemá ypsilon. Tato chyba v otisku se poté prý zavedla a uchytila se jako italské označení. Je to pravda?

Přinejmenším je to možné, nicméně je tu ještě jedno vysvětlení názvu spider, které se drží více při zemi a zní důvěryhodněji. Že Porsche pojmenovalo svým tvrdým jazykem model 550 Spyder, teď dejme stranou. Spider je anglické slovo pro pavouka. Toto označení dostal v 18. století jistý sportovní kočár pro tažení koňmi.

Jeho odlehčená kola měla velmi tenké paprsky, které připomínaly pavoučí nohy. Proto se zavedlo označení Spider. Několik zdrojů se tak shoduje na tom, že Italové vzali název právě odsud. Pravdou nicméně je, že nikde není černé na bílém napsáno, jaký je přesný rozdíl mezi označením Spyder a Spider. Jisté ale je, že jsou okolo toho zajímavé příběhy.