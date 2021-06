Správná pozice za volantem vám může zachránit život. Poradíme, jak na to

Jak správně a bezpečně sedět za volantem, se dozvíte hned v úvodu autoškoly. Ale i tyto znalosti mohou s časem vymizet z řidičovy hlavy – tak proč si je nepřipomenout? Opěradlo by mělo být v úhlu 90 stupňů oproti sedáku. Ne oproti podlaze vozu, upozorňuje Robert Šťastný z výzkumu dopravní bezpečnosti značky Škoda. Za volantem musíme sedět tak, aby mezi bezpečnostním pásem a tělem nebyla mezera – tedy „neležet“ v sedačce. Jinak hrozí podjetí pod pásem a škrcení v případě nárazu.

Důležitá je správná vzdálenost od volantu i pedálů. Nohy by neměly být ani při plném záběru spojky a brzdy zcela propnuté. Jinak při nárazu hrozí vážné zranění, kdy zcela natažená noha absorbuje energii nárazu. Musí být alespoň lehce pokrčená, tím se vyhnete vážným následkům srážky.

Stejné pravidlo platí i ohledně volantu. Ruce nesmí být zcela natažené v té jediné správné a ideální pozici „tři čtvrtě na tři.“ Právě ta zaručuje nejlepší rozsah otáčení a tedy nejlepší ovladatelnost vozu. Obecně platí pravidlo, že při usednutí do sedačky a připoutání by mělo zápěstí natažené ruky dosahovat na horní část věnce volantu, pak je jisté, že vždy zbude rezerva pro lehké pokrčení v loktech.

Mimochodem, pokud někdo namítne, že ho před lety učili držet volant v horní části věnce – doba se změnila. V případě odpálení airbagu vám vzduchový vak odhodí ruce směrem vzhůru. Pokud volant držíte po stranách, jdou do volného prostoru. S tím souvisí i správná vzdálenost od volantu – sedíte li příliš blízko, při nárazu vás airbag zasáhne ve chvíli, kdy se teprve nafukuje, nebo kdy je plný a nejtvrdší. Správně má řidiče zpomalit ve fázi vyfukování. Zkuste si představit, co takový pytel udělá s vaším hrudníkem a rukama, pokud jste na volant „nalepení.“

Při sedání za volant je nutné myslet i na výšku hlavové opěrky. Ta by měla být kvůli co největšímu bezpečí v pozici, kdy její horní okraj odpovídá vršku vaší hlavy. Každý jsme samozřejmě jinak stavěný a různá auta mají různé rozsahy nastavení, ale nikdy by neměla být niž, než je vrchol ušního boltce, radí Robert Šťastný ze Škoda Auto.

Poslední doporučení směřuje k výškovému nastavení sedadla – mezi strop a hlavu by se měla vejít zaťatá pěst. Profesionálové od fochu tomu říkají „kontrola na Drápalíka“ podle postavy přejetého kombajnisty z filmu Vesničko má středisková. Touto jednoduchou kontrolou zajistíte, že si při nehodě nebo na velkém výmolu nezlomíte vaz.