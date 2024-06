S požehnáním Fordu se vrátí ikonické RS200 a první Escort. Postaví je přední experti na motorsport

Ford se za celou svou historii může pochlubit mnoha a přemnoha úspěšnými závodními vozidly, ale evropskému fanouškovi z našich končin patrně budou kromě rallyových Focusů nejvíce lahodit speciály z přelomu šedesátých a sedmdesátých let nebo z poloviny velmi divokých osmdesátek, které jsme na našich soutěžních tratích vlastně nikdy neviděli. Ford Motor Company uzavřel smlouvu s britskými specialisty Boreham Motorsports, součástí skupiny DRVN Automotive Group, na vytvoření velmi limitované série modelů RS200 a první generace Escortu ve specifikaci odpovídající skupině 5.

RS200 vstoupilo do vrcholného patra motorsportu v roce 1984, sporťák s pokročilým pohonem všech kol, motorem uprostřed a lehkou kompozitovou kapotáží existoval v homologační dvousetkusové sérii silničních vozů a s chystanou novinkou postavenou od Boreham Motorsports samozřejmě také budete moci na silnice. Výkon tehdy činil 331 kW a točivý moment 490 N.m, chystaný „remaster“ bezpochyby nabídne více.

Hlouběji do historie se vydá nový-starý Escort první generace, který koncem šedesátých let minulého století začal úspěšně zápasit nejen v rallye, ale také na okruhových a silničních závodech. Kromě aut získají budoucí zákazníci i členství v exkluzivním klubu, který je bude brát na projížďky po zajímavých místech po celém světě, do budoucna se zájemci mohou těšit na další tři znovuzrozené ikony z pestré historie závodních Fordů, které Boreham Motorsports představí v budoucnu.