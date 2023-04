Spousta řidičů v Česku se během dlouhých přesunů stravuje špatně. Mohou být stejně nebezpeční jako ti pod vlivem alkoholu!

Správným jídelníčkem si řidič zajistí pohodu a koncentraci i na dlouhých cestách. Špatný oběd ale může vše zhatit.

Ačkoliv už zimní sezóna skončila, řada lidí si vybírá pozdější termíny pro lyžování v Alpách, doufajíc v nižší ceny a menší obsazenost sjezdovek. To se sebou přináší minimálně dva dny strávené za volantem a stovky najetých kilometrů.

Během nich je třeba počítat s nevyzpytatelným počasím přinášejícím zvýšenou zátěž na řidiče. Ať už jedete v mlze, dešti či sněžení, je vyžadována jeho plná koncentrace s dávkou předvídavosti a přizpůsobením jízdního stylu. Právě na schopnost soustředit se má obrovský vliv strava a pitný režim. Otázka je jednoduchá – co si zabalit a proč?

Svačiny se vesměs kryjí s doporučenými přestávkami, které by měly přijít po cca dvou stech ujetých kilometrech nebo dvou hodinách jízdy. Jízda autem není fyzicky náročná a kalorickým výdejem mezi 1000 až 1350 kcal je srovnatelná s odpočinkem. Tím pádem stačí během cesty přijmout cca 2000 až 2500 kcal.

Jako obvykle platí pravidlo přestávky nepodceňovat s tím, že momentální diskomfort přejde. Kručení v žaludku i případná nevolnost z hladu odvádějí pozornost a v důsledku nízké hladiny cukru přinášejí bolesti hlavy a výrazně snižují koncentraci. Mimochodem, věděli jste, že podle britské studie se dehydrovaní řidiči dopouštějí obdobných chyb, jako když by měli 0,8 promile alkoholu v krvi? Konkrétně mají opožděné reakce a sníženou schopnost udržet se ve středu pruhu.

Nejlepším zdrojem tekutin je čistá voda, případně smíchaná se šťávou. Volbu kávy i čaje individuálně zvažte. Mohou vás podpořit v koncentraci, ale také vnitřně rozhodit. Ač je řidiči často používají, energetickým nápojům se vyhněte.

V podstatě se vyvarujte téměř všemu, co restaurační zařízení většinou nabízejí, fast foody asi netřeba zmiňovat. Nevhodné potraviny, případně nadměrná porce vedou k ospalosti, bolestem břicha, pálení žáhy a plynatosti, kterou zbytek posádky neocení. V restauracích vynechte smažená i kořeněná jídla včetně těžkých omáček. Nepřehánějte to s citrusy, rajčaty a cibulí, protože v nadměrném množství způsobují překyselení žaludku a kyselý reflux. Vzhledem k nízkému výdeji se nedoporučují těstoviny, rýže ani luštěniny pro vysoký obsah cukrů. Kromě toho jsou tyto potraviny snadno stravitelné, takže tělo si brzdy řekne o další příjem.

Právě se zdá, že sice máte jíst pravidelně v malých porcích, ale vlastně nic nemůžete. Přitom vhodná celodenní sestava není nijak složitá ani omezující. Ráno začněte vydatnější snídaní v podobě dvou plátků toastového chleba s vařenou šunkou, sýrem a ovocem dle libosti. Džusem, či vodou nic nezkazíte, čaj či kávu zvolte dle preferencí. To se prakticky nemění po čas celého dne.

Při svačině pokračujte vodou a bezmasým sendvičem. K obědu ideálně rybu, grilované nebo pečené maso se salátem. I při této lehké podobě mějte na paměti, že po obědě klesá výkonnost řidiče přibližně o 10 %, což potlačíte čtvrthodinovou procházkou před pokračováním v jízdě. Na poslední kus cesty se hodí ovoce, jogurt a voda.

V závislosti na projížděné zemi si dávejte pozor na konzumaci občerstvení za jízdy. Ve většině zemí to není problém, ale například ve Španělsku za to můžete dostat pokutu 4800 korun a ve Velké Británii by vás to mohlo stát kolem 2800 korun. Ve Francii jsou mírní a budou po vás žádat asi 850 korun.