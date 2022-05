Spousta řidičů neví, co znamená tato kontrolka. Přitom značí průšvih, na který neplatí záruka

Není to grilované kuře, ani Aladin. Přesto se vám její ignorování může pěkně vymstít. Záleží i na tom, kde tankujete.

Kontrolky na přístrojích našich aut mohou být velkými strašáky. Některé už moc dobře známe. Však snad každý z nás už někdy viděl kontrolku motoru, které se lidově říká grilované kuře. Běžné jsou také kontrolky docházející vody v ostřikovačích, kontrolka brzdového obložení nebo upozornění na nízký stav motorového oleje.

U nových aut bývá rozsvícení kontrolky doplněno o textové upozornění, takže řidič hned ví, o co jde. U starších aut tomu tak bohužel není a bylo tak nutné si vše zapamatovat. Některé kontrolky se ale rozsvítí jen zřídka, takže na ně snadno zapomeneme. Dnes vám jednu z nich připomeneme, protože její ignorování může vést k velkému průšvihu.

Varovná kontrolka v galerii se může rozsvítit u automobilů s naftovými motory a značí nashromáždění určitého množství vody v odlučovači vody palivového filtru, případně přítomnost vody v palivovém filtru. Proč máte v autě odlučovač vody? Voda do nádrže nepatří, přesto si ale umí najít do pohonného systému auta cestu. Může to být způsobeno kondenzací na stěnách palivové nádrže nebo špatnou naftou.

Voda v palivu může způsobit poškození systému vstřikování, korozi nebo vyšší růst mikrobů, které mohou vytvářet sliz a znečišťovat palivovou soustavu. Kvůli tomu tak mají naftové filtry odlučovače vody, které ve své spodní části vodu zachytávají. Odlučovače jsou takové malé nádržky, které samozřejmě nejsou bezedné. Časem se tak naplní a řidiče o tom informují právě touto kontrolkou. Na škody, které mohou vzniknout ignorováním kontrolky, se navíc nevztahuje záruka. Takže co dělat?

Nejlepší bude namířit si to hned do servisu. Pokud si na autě děláte rádi věci sami, můžete pod autem odlučovač vody sami vypustit. Případně se doporučuje výměna palivového filtru. Pokud budete chtít nejen tomuto problému předcházet, radí se výměna palivového filtru po každé zimě.