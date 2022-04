Spousta řidičů neví, co znamená malá šipka u palivoměru auta. Přitom může usnadnit život

Pokud střídáte automobily, nemusí pro vás být snadné zajet ke stojanu na čerpací stanici vždy správně. Teď už ale budete mít vždy jasno.

Občas se nám i u našeho vlastního auta může klidně stát, že při příjezdu na čerpací stanici zaváháme a nevíme, kde máme víčko nádrže. Pokud auta střídáme, je riziko ještě větší. Pokud se tak ke správnému stojanu netrefíme, čeká nás potupné couvání, což by se na čerpacích stanicích stejně dělat nemělo, nebo tahání hadice přes auto, kdy zase hrozí poškrábání laku.

Naštěstí existuje jednoduchá pomůcka, jak z toho ven. Drtivá většina automobilů vám totiž odpověď vystavuje přímo na očích. Všimněte si u ukazatele paliva piktogramu čerpacího stojanu, ve většině případů u něj bývá šipka, která ukazuje buď doleva, nebo doprava. Právě na té straně víčko nádrže najdete. Pokud u piktogramu šipka není, bude víčko na té straně, na které má symbol stanice hadici.

Proč tomu tak je? Historicky je to dané umístěním na trhu. Dříve byly totiž čerpací stanice se stojany jen na jednu stranu, a tou byla ta, ve které byl váš jízdní pruh. My Evropané jsme tedy zvyklí na tankování na pravé straně auta, zatímco třeba Japonci jsou zvyklí na levou stranu. Dnes je to dané nejen trhem, ale také umístěním nádrže.

Nemusí jít ale jen o nádrž, třeba Peugeot 508 plug-in hybrid má šipku jak u ukazatele nádrže, tak i u vstupu pro kabel pro nabíjení, takže k nabíjecímu stojanu zajedete vždy správně. U elektromobilů a plug-in hybridů ale toto značení není pravidlem.