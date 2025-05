Spousta českých řidičů denně riskuje kvůli držáku mobilního telefonu. Zákon hovoří jasně

Pro majitele moderních vozů je něco jako držák pro telefon nebo externí navigaci retro přežitkem, ale když se podíváme na aktuální stáří vozového parku, stále ho využívá velké množství řidičů. Výhodou je velké množství typů, ale jak zvolit ten správný? Kromě toho je řada lidí upevňuje na nevhodná místa, což je nejen nebezpečné, ale zároveň za to můžete dostat pokutu.

Proto se nabízí ujasnit si, kam držák nepatří. Obecně by neměl překážet výhledu do všech stran ani zornému poli řidiče. To sice není zákonem přesně stanoveno, ale zjednodušeně lze říci, že se jedná o stěrači stíranou plochu. Vymezení se samozřejmě mění podle proporcí osoby za volantem nebo nastavení sedadla, na což je důležité myslet, pokud je auto sdíleno více uživateli. Zbylý prostor včetně toho, který zabírá kapota, je pro instalaci držáku vhodný. Zpravidla se doporučuje spodní část čelního skla.

Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. Se píše: „V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla nebo označení či zařízení povinně umisťovaných podle jiných právních předpisů jako například funkční elektronické zařízení pro úhradu mýtného nebo platný kupón prokazující uhrazení časového poplatku.“

V souvislosti s ním se bavíme o držácích s přísavkou. Ty mají možnost přizpůsobení pomocí kloubového systému nebo tvarovatelného krku. Kloubový systém má sice menší možnosti přizpůsobení, ale zato má pevnější konstrukci. Koncepce s krkem se používá u automobilů s dlouhou palubní deskou, například u MPV či dodávek. Mobil je víc po ruce a můžete jeho pozici lépe přizpůsobit, jen pozor na možné houpání při jízdě, pokud do něj upnete velký telefon. Samozřejmě věnujte pozornost, do jakého prostoru přísavku upevňujete.

Často můžete narazit na jednoduchý klip, který se připevňuje na horní hranu kapličky. Toto řešení sice láká příznivou cenou, ale jeho použitelnost je nízká. Předně nemusí správně držet na kapličce a má tendence i s mobilem padat. Navíc tato pozice může výrazně zasahovat do zorného pole, zvláště řidičům nižšího vzrůstu, což je nebezpečné. Ani upevňování a odebírání není nejjednodušší, takže vás při častějších cestách během dne za chvíli omrzí. Telefon do něj navíc vložíte jen na šířku.

Jestliže si nechcete lámat hlavu nad umístěním a případnou diskuzí s policií (i když v tomto ohledu bývá vstřícná), jednoduše na čelní sklo nic nedávejte. Alternativou jsou držáky pro palubní desky, ať už na bázi přísavky nebo oboustranné lepicí pásky. Ta je považována za vhodnější, protože se lépe přizpůsobí struktuře povrchu. Výhodou je dostupnost telefonu a snadná instalace. Jen si dobře rozmyslete, kde držák chcete mít, protože s ním víckrát hýbat nebudete.

Poslední rozšířenou variantou jsou držáky s upevněním do mřížky ventilačních otvorů. Ty mohou mít někdy atypické tvary, proto zkontrolujte, jestli mezi lamely držák bude pasovat. Další nevýhodou je možné přehřívání telefonu, pokud si v autě zatopíte. Celkově ale převažují výhody. Snadno se přenáší, telefon je po ruce a nebudete řešit omezení výhledu. I zde je lepší si připlatit za konstrukci s mechanickým nebo senzorickým rozvíráním čelistí. Nutnost ručního roztahování není ergonomická a vyžaduje obě ruce.

Vedle čelistí mívají držáky na telefon také magnetické přichycení, kde je nutné zvážit sílu magnetu a váhu telefonu. Kromě podložky na držáku je v sadě také magnetický protikus, který se dává přímo na zadní stranu telefonu nebo pod kryt (čím tenčí, tím lepší). Dnes už není výjimkou kombinace držáku s indukčním nabíjením. Je třeba volit maximální možný výkon, na který je telefon dimenzován. Jinak hrozí dlouhé nebo dokonce žádné nabíjení a telefon by se jen pomaleji vybíjel.