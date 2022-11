Spousta Čechů neví, kdy mohou troubit a jak na to. Za nesprávné použití klaksonu hrozí trest!

Výstražné zvukové zařízení v autech není jen tak pro legraci. Zbytečné troubení může být nebezpečné i postižitelné.

Snaha upozornit své okolí na jedoucí vozidlo nebo nebezpečí provází automobilismus jíž více než sto let. I na prastarých „kočárech bez koní“ jsme našli například zvony, píšťalky nebo ruční mačkací trubky, výstražné zvukové zařízení v moderní podobě bylo ale patentováno až v roce 1908. Stál za ním spolupracovník Thomase Edisona jménem Miller Reese Hutchinson, který přišel se zařízením Klaxon.

Zařízení existovalo ve dvou verzích – trubka mohla být poháněna buď baterií, nebo ruční kličkou. Vydávala typický zvuk (něco jako „aúúúa“), který známe z historických filmů nebo třeba z prvního dílu populární české počítačové hry Mafia. Klaksony v moderní podobě s kruhovou membránou se začaly prosazovat v třicátých letech minulého století. Pro zajímavost, u osobních aut mají „trubky“ nejčastěji hlasitost lehce přes sto decibelů, u vozů nákladních bývají ještě o deset decibelů hlasitější.

Použití výstražného zvukového zařízení v České republice reguluje Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v paragrafu 31. Ten říká:

Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

Takže pokud už musíte troubit, udělejte to krátce a účelně, stejně jako v případě probliknutí. V druhém jmenovaném případě samozřejmě nelze za hrozící nebezpečí považovat například policisty s radarem, před kterými pomocí dálkových světel varujete protijedoucí vůz – kdo něco takového dělá, měl by se stydět (my už se stydíme).

Za dlouhé troubení či dokonce vytroubení můžete být popotahováni i podle paragrafu 7 Zákona o silničním provozu, který říká, že „Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu…“ a tak dále. Troubení je také regulováno dopravními značkami B23a (Zákaz zvukových výstražných znamení) a B23b (Konec zákazu zvukových výstražných znamení).