Spousta Čechů hazarduje se životy na čerpacích stanicích. Přitom stačí znát tato pravidla

Stejný paragraf nám pak v druhé části sděluje další zásadní informaci o tankování, a to sice, že řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají při čerpání pohonných hmot přednost. Přitom ani nemusí používat zvláštních výstražných znamení. Třeba sanitka má prostě vždy přednost, protože i když zrovna nikam nespěchá, za okamžik už může. A to se nehodí, když jí blokujete stojan.

Nemanipulovat s telefonem

Bylo vyvráceno, že se může výboj z mobilního telefonu zkombinovat s výpary z tankovací pistole a způsobit výbuch. I přesto je používání mobilního telefonu zakázané, jako u téměř všech míst v prostorech s možností výbuchu. Dnes to platí o to víc, když měly některé typy telefonů problémy s přehříváním a v krajních případech se vznítily. Ten hlavní důvod je ale mnohem jednodušší - kdo telefonuje, nedává prostě pozor na to, co se děje okolo něj. Paradoxně ale můžete u některých čerpacích stanic platit u stojanu mobilem.

Nenastupovat do auta při tankování

Tohle se může zdát trochu bizarní, ale dává to smysl. Opět jde o kombinaci výparů z tankovací pistole a výbojů. Tentokrát jde ale o výboje statické elektřiny, které mohou vzniknout při vašem kontaktu s karoserií. To byste se ale asi museli opravdu válet po autě v polyesterovém svetru.