Spotify uvádí vlastní přehrávač do automobilů. Může se hodit třeba veteránům

Spotify, služba pro streamování muziky a podcastů, se od svého založení v roce 2006 rychle rozšířila do celého světa. Všem tak dala v jedné aplikaci téměř všechny existující písně jako na dlani. Dříve se oblíbené mixy nahrávaly na kazety, pak na CD a jako poslední přišla externí úložiště (SD, USB). Dnes stačí Spotify a kliknout na: Vytvořit playlist.

Spotify je aplikace pro chytré telefony a pokud máte i trochu chytřejší auto, lze ji popojit se systémem vozu pomocí bluetooth či používat ve funkcích Apple Carplay a Android Auto. Nyní se ale ukazuje další možnost, protože společnost se pustila do výroby vlastního přehrávače, který dostal název Car Thing.

Jde v podstatě o přehrávač o velikosti telefonu, který dá připevnit například na výdechy klimatizace. Přehrávač nemá jen dotykový displej, ale i několik tlačítek, kterým dominuje velký knob. Zařízení však lze ovládat hlasovými pokyny. Nic jiného než Spotify přehrávač neumí.

Spotify ubezpečuje, že jeho hlavní zaměření bude stále na streamování, zatímco výrobu hardwaru zkouší jen okrajově. Zatím mu totiž nejdou moc ani popisky produktů. Nikde není napsáno, jak přesně zařízení s vozem komunikuje, jak se napájí a odkud to tedy všechno hraje.

Dalo by se zařízení připojit klasicky kabelem, ostatně jako u klasického autorádia. Zatím uvidíme, jak to celé bude fungovat. Zařízení aktuálně stojí 1733 korun, ale první američtí early adopters platí jen poštovné. Uvidíme, jak to celé bude fungovat a zdali se zařízení rozšíří do celého světa.