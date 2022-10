Sportovní Volkswageny R se rozloučí se spalovacími motory v roce 2030. Ty elektrické by se mohli rychleji nabíjet

Transformace celého portfolia VW do elektrické podoby se v dohledné době dotkne i divize R. Značka již podnikla první kroky.

Konec benzinových ostrých Volkswagenů s označením R přijde o pět let dříve, než se za novými vozy se spalovacími motory zavře opona napříč celou Evropou. Značka oficiálně potvrdila, že: „Jedno je jisté: budoucnost R je elektrická.“ Nyní prý vyhodnocuje různé koncepce a možnosti, budoucí vozy s tímto označením pustí k zákazníkům pouze pokud budou odpovídat standardům sportovní divize. „Abychom se stali plně elektrickou značkou do konce desetiletí, podnikáme již dnes nezbytné kroky pro nadcházející transformaci,“ potvrdil šéf R Reinhold Ivenz.

Je zřejmé, že stejně jako další vozy Volkswagenu využijí novou elektrickou platformu SSP (Scalable Systems Platform), která se má stát od roku 2026 jediným technickým základem pro koncernové elektromobily. Dá se tedy čekat, že se možnosti pro eRka se spalovacími motory uzavřou celkem rychle a spíše budou dožívat ta aktuální, než aby vznikala nová s možností volby mezi benzinovou, hybridní či elektrickou verzí. U vozů R by se kromě vyššího výkonu zákazníci mohli těšit třeba na rychlejší nabíjení a „exkluzivní možnosti dobíjení.“ Otázkou je, co to znamená - třeba možnost předbíhat u nabíječek?

Otázka (nejen u R) visí také nad systémem označení – automobilka nyní zvažuje, co provede s tradičními jmény typu Polo či Golf, vzhledem k tomu, že elektromobily soustředila pod název ID. s číslovkou. VW si prý uvědomuje, že klasické modely mají ve světě velkou váhu, ale uznává také, že ID. velmi rychle vstoupilo do povědomí zákazníků. Ve hře je například i písmeno X, které by mohlo být určeno pro SUV/Crossovery/bachratější verze vozidel klasičtějších tvarů.